Разгромы от Хорватии и Германии: результаты матчей отбора в Кубок мира

Сборная Германии уверенно лидирует по группе. Фото: Gettyimages.com/

11 ноября состоялись матчи отбора на Кубок мира.

Gazeta.ua знакомит с их результатами.

В группе А Азербайджан дома проиграл Люксембургу - 1:3

Бывший игрок киевского "Динамо" Жерсон Родригес записал на свой счет дубль. Еще один гол забил подопечный Юрия Вернидуба в "Шерифе" Себастьян Тилль.

В другом матче группы Португалия сенсация лишилась очков в матче против Ирландии - 0:0.

Лидером таблицы является Португалия, только по дополнительным показателям опережающая Сербию.

Сборная Грузии дома победила участника 1/8 Евро Швецию - 2:0. Дубль записал на свой счет главная звезда грузин Хвича Кварацхелия.

В другом матче группы В Испания в гостях минимально одолела Грецию - 1:0. Единственный гол в матче забил Хуан Сарабия с пенальти.

Лидером группы является Испания, имеющая 16 очков. На одно меньше у Швеции.

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Россияне разобрались с Кипром в группе Н - 6:0.

Хорватия одержала разгромную гостевую победу над Мальтой - 7:1.

А Словакия и Словения не смогли обнаружить более сильного - 2:2.

Лидируют в группе Россияне. Хорваты на втором месте и отстают на два очка.

В группе J Германия поиздевалась над Лихтенштейном - 9:0. Дубли оформили лидеры "Баварии" Лерой Сане и Томас Мюллер.

В другом матче группы Румыния и Исландия расписали ничью - 2:2, а Северная Македония уничтожила Армению - 5:0.

В турнирной таблице лидируют немцы. У македонцев на семь очков меньше.

Сборная Украины 16 ноября проведет матч отбора в Кубок мира против Боснии. Начало игры в 21:45. Отчет об игре читай на нашем сайте. В турнирной таблице команда Петракова занимает второе место. Отстает от Франции на четыре очка, но опережает Финляндию и Боснию на один и два балла соответственно. У соперников - на одну игру меньше.