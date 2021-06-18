Показали закулисье матча Украина - Северная Македония

Андрей Шевченко возглавляет сборную Украины с лета 2016 года. Фото: УАФ

В матче второго тура Евро-2020/21 сборная Украины победила Северную Македонию - 2:1.

После матча игроки сборной поблагодарили болельщиков за поддержку. Футболисты сразу начали процедуру восстановления в ледяной ванной. Игроки и тренеры давали послематчевые комментарии.

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После чего сборная покинула стадион и вернулась в отель, где поставили автографы на футболках сборной.

После двух туров Евро-2020/21 сборная Украины занимает второе место в группе имея три очка. Столько баллов имеет Австрия, но по дополнительным показателям они уступают команде Андрея Шевченко. Сборная Нидерландов лидирует в группе с шестью очками. Команда Франка де Бура гарантировала себе выход из группы с первого места. Северная Македония потеряла шансы выйти из группы. 21 июня Украина сыграет против Австрии. Начало игры в 19:00.