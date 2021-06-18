"Банда пижонов во главе с Малиновским и Зинченко": реакция соцсетей на победу сборной Украины на Евро

Александр Зинченко является одним из лидеров сборной Украины. Фото: УАФ

Сборная Украины одержала победу в матче второго тура Евро-2020/21 над Северной Македонией - 2: 1.

В первом тайме команда Андрея Шевченко забила дважды, а после перерыва пропустила один гол.

Gazeta.ua собрала реакцию соцсетей на победу украирнцев.

Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко отмечает Георгия Бущана, Романа Яремчука и Андрея Ярмоленко.

"Всех с победой! С важнейшей победой для нашей сборной! Ярмола- лидер. Бущан на высоте. Ярема- палочка-выручалочка. Два разных тайма, но сегодня ребята были коллективом до конца".

"Два радикально разных тайма. Разрыв Македонии в первом, и такой откат во втором

Итальянский скаут Алекс Великих пишет, что сборная должна сыграть более концентрированна в следующем матче против Австрии.

"Первая победа на Евро! Она была прогнозируемая и важна.

Первый тайм был в порядке, но второй обнажил проблемы и еще раз подчеркнул ту хрупкость конструкции сборной, которой управляет главный тренер.

С Австрией нужна концентрация на все 90+ минут и главное - возвращение в кондиции Зинченко .. "

Футбольный менеджер и эксперт Вячеслав Заховайло критикует лидеров сборной Руслана Малиновского и Зинченко.

"Игра мне не понравилась. Вместо того чтобы добить соперника, на второй тайм вышла банда пижонов во главе с Малиновским и Зинченко. Алло ребята .... почему в "Сити" и"Аталанте" вы блатоват себе не позволяете? Второй тайм отходили пешком ... стыд и позор. Результат добыли молодцы, но так дальше нельзя .... "

Главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков, пишет что сборная Украины провела два разных тайма.

"Два радикально разных тайма. Разрыв Македонии в первом, и такой откат во втором.

Сравнил статистику: македонцы все пять своих угловых подали после перерыва. Так же на второй тайм приходятся все их удары в створ. Северная Македония больше владела мячом и атаковала.

Пенальти в наши ворота был Александр Караваев попал по ноге Горана Пандева. Защитникам нужно быстрее реагировать на отраженный Бущаном мяч. Хотя опять же в идеале отражать в сторону.

Если в целом - победа заслуженная. Посмотрите на статистику всего матча.

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К сожалению Малиновский не реализовал пенальти, подарив нам валидольную концовку.

Проблемы с психологией и концентрацией. Маловато конструктива от Зинченко, правда выиграл много подборов. Ярмоленко - красавец, 70 минут набрал больше баллов чем другие 90 ".

Журналист телеканала "Киев" Руслан Свирин считает, что сборная сделала заявку на выход из группы.

"И снова Я + Я. Мог составить им компанию Малиновский. Но одного желания в матчах Евро мало. Когда он теперь в следующий раз к точке подойдет? В серии пенальти в 1/8? Думаю, после победой над македонцами Украина из группы выйдет. Итак, с важной победой!"

После двух туров сборная Нидерландов набрала шесть очков и гарантировала себе выход из группы. Украина и Австрия имеют по одной победе, а Северная Македония пока без очков. 21 июня Украина сыграет против Австрии, а Нидерланды померяются силами с Северной Македонией.