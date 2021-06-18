Слабый второй тайм - сборную Украины раскритиковали за такую победу над Северной Македонией

Андрей Ярмоленко стал лучшим игроком матча. Фото: УАФ

Сборная Украины одержала победу в матче второго тура Евро-2020/21 над Северной Македонией - 2:1.

В первом тайме команда Андрея Шевченко забила дважды, а после перерыва пропустила один гол.

Gazeta.ua собрала реакцию СМИ на победу украинском.

"Футбол 24" хвалит капитана сборной Украины Андрея Ярмоленко.

"Герой матча и главный создатель победы. Д, Андрей тоже не реализовал все свои шансы, но именно его гол перевернул игру. Представитель"Вест Хэма" оказался там, где нужно, и открыл счет в поединке. Через несколько минут Ярмола отдал еще и голевой пас на Яремчука и стал самым результативным игроком в истории сборной Украины по системе "гол + пас".

Сезон 2020/21 откровенно не удался для Ярмоленко на клубном уровне, но Евро пока складывается удачно для нашего бомбардира".

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Сборная Украины провела слабый второй тайм и могла быть наказана за это, пишет "Футбум".

"Тут дело в самой сборной Украины, от которой никто не ожидал такого подобного сброса мощностей после перерыва. Перевести игру в спокойное русло и в замедленном темпе дотянуть резину до трех очков? Ну, так себе план для финальной стадии Евро. Часто возвращается граблями по лбу . Тренер сборной Нидерландов Франк Де Бур подтвердит".

Сборная Украины играла без левого полузащитника из-за травмы Александра Зубкова, пишет Ua-football.com.

"Собственно, эти изменения должны были быть, поскольку травмировался Зубков. Но его не стали менять Виктором Цыганковым, номинально отправив на левый край Руслана Малиновского. Зачастую в той зоне оказывался Александр Зинченко".

Несмотря на победы над Испанией, Португалией, Сербией и другими классными командами, у сборной Украины все еще нет прочной психологии

Игроки национальной команды имеют проблемы с психологией, пишет обозреватель "Трибуны" Олег Барков.

"А вот второй тайм наглядно показал, что несмотря на победы над Испанией, Португалией, Сербией и другими классными командами, у сборной Украины все еще нет прочной психологии. Любая неудача может вывести команду из равновесия и заставить нервничать. Даже в матче с худшей командой турнира по рейтингу УЕФА. Смешной и случайный фол Александра Караваева на Горана Пандева выбил почву из-под ног украинцев, что в итоге едва не вылилось в отрицательный результат".

Не стоит критиковать Караваева за заработанный пенальти. Защитник "Динамо" провел сильный матч и сделал красивый ассист. пишет Football.ua.

"Даже Кевин де Брюйне со своим тонким голевым пасом в более позднем матче ( сделал ассист против Дании -Gazeta.ua) в этот день не смог превзойти защитника сборной Украины по красоте исполнения решающей передачи. Караваев сумел провести достаточно целостный поединок со значительным объемом работы, в котором практически не было моментов его простоя на футбольном поле. Соперники были удержаны на подходе к нашей штрафной, в атаке Александр также преуспел, а эпизод с пенальти ... Лишнего пары глаз против признанного футбольного мастера Пандева у футболиста сборной Украины нет, поэтому винить его за то, что соперник имел куда большее влияние на эпизод, чем он, не имеет никакого смысла ".

После двух туров сборная Нидерландов набрала шесть очков и гарантировала себе выход из группы. Украина и Австрия имеют по одной победе, а Северная Македония пока без очков. 21 июня Украина сыграет против Австрии, а Нидерланды померяются силами с Северной Македонией.