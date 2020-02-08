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суббота, 08 февраля 2020 12:26

Показали отель, где будет базироваться сборная Украины

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Базовым городом на Евро-2020 для сборной Украины будет город Бухарест. В столице Румынии команда Андрея Шевченко будет квартировать в местной гостинице Caro.

В отель сборная заедет после последнего контрольного матча - игра во Львове против Израиля. Об этом пишет "Главком".

Здесь сборная будет готовиться к матчам, исключая поездки в Амстердам на матч с национальной командой Нидерландов 14 июня.

  Типичный номер отеля
Типичный номер отеля

На сайте отеля есть много фото, дающих представление об этой местности - тихо и спокойно, без гламура и всего, что может отвлекать от подготовки к матчу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сборная Украины официально определилась еще с тремя спарринг-партнерами перед Евро-2020

Кроме Нидерландов сборная в группе С сыграет также с Австрией. Четвертая команда квартета определится 31 марта 2020 по итогам плей-офф Лиги наций.

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Дата
08
февраля

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