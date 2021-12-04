Показали, как невероятный капитан дважды спас команду от гола

Стив Кук является капитаном команды.Фото: "Борнмут"

В матче между двумя лидерами чемпионшипа "Борнмутом" и "Фулхэмом" случилось одно из самых крутых спасений от гола, которое вы когда-либо увидите.

Нападающий "Фулхэма" Митрович уже выходил на ударную позицию и пробивал по воротам, но на пути мяча стал защитник "Борнмута" Стив Кук - он телом спас команду от пропущенного. На этом футболист не остановился и отбил еще один удар таким же образом.

Момент в обзоре на 0:55.

Матч между "Фулхэмом" и "Борнмутом" закончился вничью - 1:1.

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"Фулхэм" занимает первую строчку во втором дивизионе Англии. В команды 44 очка. "Борнмут" из 43 очками идет вторым.