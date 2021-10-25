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понедельник, 25 октября 2021 12:40

"Поймать бы этого щенка и уши ему надрать" - Ярославский о Курченко

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&quot;Поймать бы этого щенка и уши ему надрать&quot; - Ярославский о Курченко
Александр Ярославский второй раз стал президентом "Металлистом". Фото: ФК "Металлист".

Президент Металлиста Александр Ярославский раскритиковал бывшего владельца клуба Сергея Курченко.

За время управления клубом Курченко, "Металлист" стал банкротом и инфраструктура клуба упадок.

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"8 июля ударил первый молот по старой жизни, по старой инфраструктуре. За три месяца покрасили 4 тысячи тонн металла. Весь наш паучок окрашен.

А когда я приезжал раньше, то краски практически не было. Была ржавчина, все ободранное было. Огромная масса металла стояла вся выгоревшего, без блеска. Он сразу превратился из паучка в мертвого таракана. Все было уничтожено. По-хорошему, поймать бы этого щенка и уши ему надрать за то, что он здесь натворил ", - сказал Ярославский для программы Большой футбол.

Александр Ярославский продал "Металлист" в 2012 году Сергею Курченко. В 2016-ом клуб закрыли из-за банкротства.
В 2021 году "Металлист" вернулся в профессиональный футбол на базе команды "Металл". Президентом команды снова стал Ярославский. Сейчас команда уверенно лидирует в первой лиге.

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