Почеттино раскрыл секрет победы над "Баварией"

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино считает, что его команде удалось победить "Баварию" в 1-м матче 1/4 Лиги чемпионов из-за удачной игры в контратаках и благодаря везению.

Также благодаря скорости своих футболистов парижане одержали важную победу в гостях.

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"Команда сыграла прекрасно. Мы невероятно эффективно действовали в контратаках. Забить 3 мяча такому сопернику - сложно. Это большой комплимент моим игрокам.

Наш план на игру сработал, но нам также повезло. Положительный результат, хотя ничего еще не решено. Мы должны приложить все усилия в следующем матче", - цитирует Почеттино официальный сайт "Баварии".

В 1-м матче 1/4 Лиги чемпионов ПСЖ в гостях победил "Баварию" - 3: 2. Ответный матч в Париже состоится 13 апреля. В ближайшую субботу ПСЖ сыграет со "Страсбургом" в чемпионате Франции.

В другом матче дня "Челси" в гостях разобрался с "Порту" - 2:0.