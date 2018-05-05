Почему "Верес" должен вернуться деньги болельщикам

Подопечные Сачко упустили шанс оторваться от "Зари". Фото: УПЛ

Во Львове в матче 30-го тура чемпионата Украины "Верес" сыграл в сухую ничью с "Ворсклой" (0:0).

После полуфинальных матчей Лиги чемпионов игра на "Львов Арене" вовсе не воспринималась. Думаю, было бы честным со стороны руководства "Вереса" вернуть вболивальнкам, которых собралось 1100, деньги за билеты. Это не зрелище - это было издевательство над фанатами, которые ценят зрелищный, динамичный, результативный футбол.

Первый тайм вообще был откровенно скучным - никто не хотел и около рисковать. "Верес" еще можно понять, новый тренер, новое видение, к которому надо привыкнуть. Но в "Ворскле" наставник уже много лет и так осторожно играть - не понятно.

После перерыва игра оживилась, но соперники продолжали действовать, оглядываясь на свои ворота. Надо отдать должное Демченко, который увидел проблемы на правом фланге атаки и пытался обострить игру, выпустив "свежего" Волошинович. При этом более раскованно стал действовать Кожанов, который создал едва ли не самый острый момент, когда прорвавсчя к воротам по правому флангу и пробил в дальний угол - мяч попал в штангу.

Еще однажды в стойку со стандарта попал полузащитник "Вереса" Карасюк. В этом эпизоде ​​"Ворсклу" спас голкипер Шуст.

В общем, итоговый результат - 0: 0 видбражае ход событий на поле.

"Верес" - "Ворскла" 0:0

"Верес": Бандура, Мягков, Лукьянчук, Приймак, Каменюка, Каленчук, Карасюк, Кожанов (Кулиш, 89), Жулио Сезар (Морозенко, 46), Степанюк, Никитин (Волошинович, 74)

"Ворскла" Шуст, Сапай, Пердута, Гиоргадзе, Кравченко, Скляр, Кобахидзе (Сергийчук, 59), Шарпар, Ребенок, Коломоец, Кулач (Одарюк, 74).

Предупреждения: Каленчук, 10 Лукьянчук, 26 Приймак, 65, Морозенко, 87 - Гиоргадзе, 13 Пердута, 27 Шарпар, 49, Кулач, 63

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После ничьей с "Верес" у "Ворсклы" стало 45 очков и в турнирной таблице УПЛ полтавчане на 2 балла опередили "Зарю", в которой еще игра в запасе с "Шахтером".