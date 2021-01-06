Почему "Ювентус" победил "Милан"

Команда Андреа Пирло одержала важную победу. Фото: REUTERS

В центральном матче 16-го тура чемпионата Италии "Ювентус" в гостях победил "Милан" - 3:1. Что нужно знать об игре?

Команды имели кадровые проблемы. Оба наставника не могли рассчитывать на всех сильнейших игроков из-за травм, дисквалификаций и коронавируса. Больше пострадал "Милан", который фактически остался без скамейки запасных.

Два разных тайма. Первая половина игры прошла в обоюдных атаках. Каждая из команд не хотела отсиживаться в обороне и пыталась атаковать. Во втором тайме "Милану" уже не хватило сил. Короткая скамейка запасных дала о себе знать.

"Милан" потратил много сил в первом тайме высоко прессингуя соперника

Федерико Кьеза стал героем матча. Итальянский форвард записал на свой счет дубль. Пауло Дибала отдал две голевые передачи.

Криштиану Роналду провел слабый матч. Звездный португалец был инертен на протяжении всей игры. За весь матч Роналду отдал только один острый пасс.

"Ювентус" закономерно победил. "Милан" потратил много сил в первом тайме высоко прессингуя соперника. Полученные дивиденды удалось реализовать только в один гол. Во втором тайме "Ювентус" благодаря опыту и длинной скамейке запасных смог одержать победу.

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После 16-го тура Серии А "Милан" продолжает лидировать в турнирной таблице имея 37 очков. Главный преследователь "Интер" уступил "Сампдории". "Ювентус" поднялся на 4 место с 30 очками.