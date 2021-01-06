Почему "Ювентус" победил "Милан"

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский вышел за рамки Конституции - Безсмертный
Зеленский вышел за рамки Конституции - Безсмертный
1 Просмотров: 765
Почему Зеленскому не стоит очаровываться нынешним рейтингом
Почему Зеленскому не стоит очаровываться нынешним рейтингом
Просмотров: 576
Новые рейтинги: Зеленский держится за власть, а Порошенко играет в догонялки
Новые рейтинги: Зеленский держится за власть, а Порошенко играет в догонялки
4 Просмотров: 2115
Зеленский продолжает играть в ведущего "95 квартала"
Зеленский продолжает играть в ведущего "95 квартала"
5 Просмотров: 2304
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Просмотров: 522
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
Просмотров: 4545
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Просмотров: 918
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Просмотров: 207
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
2 Просмотров: 1566
Вакарчук вернется в политику
Вакарчук вернется в политику
Просмотров: 1818
Фото
Все фото
4
9
5
16
10
&quot;Инклюзивный футбол для детей&quot; - в Киеве стартовал благотворительный проект
"Инклюзивный футбол для детей" - в Киеве стартовал благотворительный проект
Болид разорвало на две части и он загорелся: ужасная авария в Формуле-1
Болид разорвало на две части и он загорелся: ужасная авария в Формуле-1
Бой с Кличко возглавил рейтинг самых кровавых боксерских поединков мира
Бой с Кличко возглавил рейтинг самых кровавых боксерских поединков мира
Шакира и фейерверк: украинский стадион открыли с невиданным размахом
Шакира и фейерверк: украинский стадион открыли с невиданным размахом
Молодая и откровенна: сексуальные фото очаровательной спортсменки
Молодая и откровенна: сексуальные фото очаровательной спортсменки
Видео
Все видео
Почему "Ювентус" победил "Милан"
Почему "Ювентус" победил "Милан"
"Аталанта" легко одолела "Парму"
"Аталанта" легко одолела "Парму"
Лобановский трижды создавал чудо-команды
Лобановский трижды создавал чудо-команды
"Тоттенхэм" вишел в финал Кубка Английкой лиги
"Тоттенхэм" вишел в финал Кубка Английкой лиги
Более 80 тысяч зрителей, Мальдини против Зидана: как "Милан" играл с "Ювентусом" 22 года назад
Более 80 тысяч зрителей, Мальдини против Зидана: как "Милан" играл с "Ювентусом" 22 года назад
Интервью
1/5
Каждый десятый украинский ребенок учится в условиях оккупации - правозащитник
Каждый десятый украинский ребенок учится в условиях оккупации - правозащитник
1 Просмотров: 117
Переселенцам никто ничего не должен, - психолог
Переселенцам никто ничего не должен, - психолог
1 Просмотров: 5463
Непрофильные вызовы "скорой" за год обошлись налогоплательщикам в 10 млрд - эксперт Минздрава
Непрофильные вызовы "скорой" за год обошлись налогоплательщикам в 10 млрд - эксперт Минздрава
Просмотров: 234
После деоккупации россиян выселят из Крыма - юрист
После деоккупации россиян выселят из Крыма - юрист
Просмотров: 4500
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Просмотров: 522
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
06 января 2021
Просмотров: 153
Світла трава
За день до Нового року я косив траву. Якби ще років п'ять тому хтось сказав таке — не повірив би. А тут ось воно — косив, на болоті, за ...
среда, 06 января 2021 23:54

Почему "Ювентус" победил "Милан"

  Комментировать
Почему &quot;Ювентус&quot; победил &quot;Милан&quot;
Команда Андреа Пирло одержала важную победу. Фото: REUTERS

В центральном матче 16-го тура чемпионата Италии "Ювентус" в гостях победил "Милан" - 3:1. Что нужно знать об игре?

Команды имели кадровые проблемы. Оба наставника не могли рассчитывать на всех сильнейших игроков из-за травм, дисквалификаций и коронавируса. Больше пострадал "Милан", который фактически остался без скамейки запасных.

Два разных тайма. Первая половина игры прошла в обоюдных атаках. Каждая из команд не хотела отсиживаться в обороне и пыталась атаковать. Во втором тайме "Милану" уже не хватило сил. Короткая скамейка запасных дала о себе знать.

"Милан" потратил много сил в первом тайме высоко прессингуя соперника

Федерико Кьеза стал героем матча. Итальянский форвард записал на свой счет дубль. Пауло Дибала отдал две голевые передачи.

Криштиану Роналду провел слабый матч. Звездный португалец был инертен на протяжении всей игры. За весь матч Роналду отдал только один острый пасс.

"Ювентус" закономерно победил. "Милан" потратил много сил в первом тайме высоко прессингуя соперника. Полученные дивиденды удалось реализовать только в один гол. Во втором тайме "Ювентус" благодаря опыту и длинной скамейке запасных смог одержать победу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Аталанта" легко одолела "Парму"

После 16-го тура Серии А "Милан" продолжает лидировать в турнирной таблице имея 37 очков. Главный преследователь "Интер" уступил "Сампдории". "Ювентус" поднялся на 4 место с 30 очками.

Автор: Сергей Тищенко
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Почему "Ювентус" победил "Милан"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Модель Катарина Мазепа отпраздновала миллион подписчиков обнаженным фото
Модель Катарина Мазепа отпраздновала миллион подписчиков обнаженным фото
13
 1 Просмотров: 17856
Экс-возлюбленная нового &quot;холостяка&quot; назвала его нарциссом с комплексами
Экс-возлюбленная нового "холостяка" назвала его нарциссом с комплексами
5
 Просмотров: 9459
Скандал в кафе: посетительницу разозлил флаг
Скандал в кафе: посетительницу разозлил флаг
 1 Просмотров: 8802
Пропавшего одиннадцатиклассника нашли мертвым
Пропавшего одиннадцатиклассника нашли мертвым Просмотров: 8631
Устроила обнаженную фотосессию. Звезда Instagram прикрыла интимные места ракушками
Устроила обнаженную фотосессию. Звезда Instagram прикрыла интимные места ракушками
6
 Просмотров: 8388
Спорт
"Аталанта" легко одолела "Парму"
"Аталанта" легко одолела "Парму"
 Просмотров: 198
Шевченко рассказал, кто из тренеров ему снится до сих пор
Шевченко рассказал, кто из тренеров ему снится до сих пор Просмотров: 351
Луческу снова попал в список самых богатых румынских тренеров
Луческу снова попал в список самых богатых румынских тренеров Просмотров: 117
Украинец перешел в лучший клуб Чехии
Украинец перешел в лучший клуб Чехии Просмотров: 198
Лобановский трижды создавал чудо-команды
Лобановский трижды создавал чудо-команды
 Просмотров: 423
Больше всего комментируют
4
Новые рейтинги: Зеленский держится за власть, а Порошенко играет в догонялки
3
Братство выступило за объединение славян в единую державу
2
Священную корону перехватили американские солдаты
2
Куда чаще всего мигрируют украинские заробитчане
2
Пришли во власть: родственники "слуг" в 2020-м обзавелись люксовыми авто и столичной недвижимостью
Голосов: 587
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть