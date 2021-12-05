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понедельник, 06 декабря 2021 21:00

Почему Свитолина не выиграет "Шлем"

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Почему Свитолина не выиграет &quot;Шлем&quot;
Элина Свитолина еще не побеждала на одном турнире Большого шлема. Фото: Instagram.elisvitolina

Первая ракетка Украины 27-летняя Элина Свитолина вылетела из первой десятки сильнейших теннисисток мира по результатам сезона-2021. Но украинка смогла одержать бронзовую награду на Олимпиаде в Токио.

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"Украинка Элина Свитолина закончила 2021-й пятнадцатой. Это "тяжелый" с моральной точки зрения результат. Пять лет назад одесситка давала интервью "Країні" в статусе 14-й ракетки мира. Она озвучила цели быть в десятке ближайшей временем. Легко выполнила их, достигла третьей строчки. Даже выиграла Итоговый-2018. Да, на "Шлемах" не проходила дальше полуфиналов.Может быть, потому, что ее оборонительный теннис несколько архаичен. Элина понимает это, пытается перестроиться на атаку. Это позволяет обыгрывать ровесниц , но против более молодых теннисисток 27-летняя украинка капитулирует Женский теннис остается непредсказуемым. Но это не умалит ее заслуги перед украинским теннисом. В этом году Свитолина завоевала "бронзу" Олимпиады. Эта медаль определенно дороже "Шлема", - написал журналист Роман Шахрай.

Подробности читайте в "Країні" от 9 декабря 2021 года. Печатную версию можете приобрести в точках продажи прессы или подписаться на подписку (подписной индекс - 37278). Ваши впечатления о журнале присылайте по адресу: [email protected] или пишите на странице журнала в социальных сетях http://www.facebook.com/kraina.journal.

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