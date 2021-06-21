Почему сборная Украины провалила матч против Австрии

Андрей Шевченко возглавляет сборную Украины с лета 2016 года. Фото: Gettyimages.com

В матче третьего тура Евро-2020/21 сборная Украины уступила Австрии - 0:1.

Что нужно знать о матче в Бухаресте?

Украина обошлась без неожиданностей в составе. Единственным изменением по сравнению с предыдущим матчем против Северной Македонии, стал выход Сергея Сидорчука вместо Тараса Степаненко в опорной зоне. В австрийцев вернулся после дисквалификации Марко Арнаутович.

Преимущество Австрии. Команда Франко Фоды играла первым номером, пыталась высоко прессинговать соперника. В Украины не работала полузащита. Было много потерь в середине поля и медленный переход в атаку.

Тренерское поражение Андрея Шевченко. Наставник сборной Австрии сыграл по схеме в четыре защитника вместо трех. Украинцы не знали, что делать из-за новой тактикой соперника.

Провал лидеров Украины. Руслан Малиновский, Александр Зинченко, Виталий Миколенко провели слабый матч. Полузащитник "Аталанты" был заменен в перерыве.

Наставник сборной Австрии сыграл по схеме в четыре защитника вместо трех. Украинцы не знали, что делать из-за новой тактикой соперника.

Лидер Андрей Ярмоленко. Винер "Вест Хэма" бился до конца, пытался обострять, вел партнеров за собой, но его усилий было мало. Капитану австрийцев Давиду Алабе почти удалось нивелировать активность Ярмоленко и подключения Александра Караваева на левом фланге.

Ошибка Ильи Забарного стоила пропущенного мяча. Защитник "Динамо" потерял своего игрока во время углового. В общем, Забарный провел также слабый матч.

Австрия могла решать судьбу матча в первом тайме. Подопечные Фоды в первой половине игры было 2-3 хороших момента забить. После перерыва австрийцы были ближе ко второму мячу, чем Украина к ничьей.

Сильный матч лидеров австрийцев. Александар Драгович надежно сыграл в обороне. Алаба смог закрыть правый фланг Украины с Ярмоленко и Караваевым. Арнаутович переигрывал защиту Украины.

После перерыва австрийцы были ближе ко второму мячу, чем Украина к ничьей

Украина почти ничего не создала в атаке. Роман Яремчук выглядел полностью оторванным от партнеров. Роман свои силы тратил на борьбу, а не реализацию моментов. За весь матч украинцы имели только несколько полумоментов.

Замены не усилили игру. Выход Виктора Цыганкова, Марлоса, Артема Беседина ничего не дал команде.

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Украинцы выглядели не готовы физически. Команда Шевченко не выдержала темп предложенный соперником. Много ошибалась в простых ситуациях и проиграла середину поля. В игроков не было свежести и энергии.

Австрия должна была выигрывать убедительнее. Австрийцы начали больше активно и заслужили забитый гол. После чего начали играть более рационально и не позволили сопернику проявить себя в атаке. Контратаки Австрии были более опасными, чем позиционные атаки украинцев. Команда Фоды одержала закономерную победу переиграв Украину по игре.

В другом матче группы Нидерланды разгромили Северную Македонию - 3:0. После трех туров лидером остались Нидерланды, которые одержали три победы. Австрийцы имеют шесть очков и второе место. Украина имеет в своем активе только одну победу и третье место. Северная Македония очков не набирала. Команда Андрея Шевченко рискует покинуть Евро. Судьба Украины станет известна после окончания группового турнира. Четыре из шести лучших сборных, занявших третьи места, выйдут в 1/8 финала.