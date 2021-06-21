Почему сборная Украины провалила матч против Австрии

 
Ексклюзивы
1/5
Скандал с ВНО: Шкарлет экономит на учащихся
Скандал с ВНО: Шкарлет экономит на учащихся
Просмотров: 756
Украинцы готовы платить за вакцину. Назвали сумму
Украинцы готовы платить за вакцину. Назвали сумму
Просмотров: 1404
Как живется рыбакам у моря, которого больше нет - большой репортаж "Країни"
Как живется рыбакам у моря, которого больше нет - большой репортаж "Країни"
Просмотров: 2340
Кличко и Порошенко смотрели футбол, а Рудик гуляла по набережной: чем политики удивляли на неделе
Кличко и Порошенко смотрели футбол, а Рудик гуляла по набережной: чем политики удивляли на неделе
Просмотров: 3051
"С днем ​​рождения, Катя" - под МВД общественность в очередной раз напомнила о деле Гандзюк
"С днем ​​рождения, Катя" - под МВД общественность в очередной раз напомнила о деле Гандзюк
Просмотров: 207
Востоку и югу не повезет: синоптики жали жаркий прогноз на неделю
Востоку и югу не повезет: синоптики жали жаркий прогноз на неделю
Просмотров: 981
Теористы ХАМАСа обстреливают Израиль российскими ракетами – Роман Бессмертный
Теористы ХАМАСа обстреливают Израиль российскими ракетами – Роман Бессмертный
Просмотров: 891
Горсовет использует манипуляции для названия проспекта именем советского идола
Горсовет использует манипуляции для названия проспекта именем советского идола
1 Просмотров: 360
Встреча Байдена и Путина показала, что Украине никто не поможет - международник
Встреча Байдена и Путина показала, что Украине никто не поможет - международник
Просмотров: 1485
Самая дорогая ягода Украины: где больше всего покупают и когда упадет цена
Самая дорогая ягода Украины: где больше всего покупают и когда упадет цена
Просмотров: 999
Фото
Все фото
7
8
4
12
3
Как сборная Украины готовится к первому матчу финальной части Евро
Как сборная Украины готовится к первому матчу финальной части Евро
Украинец впервые стал чемпионом Bellator
Украинец впервые стал чемпионом Bellator
УЕФА согласовал новый дизайн формы сборной Украины на Евро-2020
УЕФА согласовал новый дизайн формы сборной Украины на Евро-2020
Убийства, войны, терроризм: сборной России придумали форму
Убийства, войны, терроризм: сборной России придумали форму
&quot;Слава Украине! Героям слава!&quot; - посольство США одели футболки украинской сборной
"Слава Украине! Героям слава!" - посольство США одели футболки украинской сборной
Видео
Все видео
Почему сборная Украины провалила матч против Австрии
Почему сборная Украины провалила матч против Австрии
Как сборная Украины готовится к матчу против Австрии
Как сборная Украины готовится к матчу против Австрии
Украина и Австрия обменялись победами
Украина и Австрия обменялись победами
Италия не захотела уничтожать Уэльс
Италия не захотела уничтожать Уэльс
Показали базу сборной Украины на Евро
Показали базу сборной Украины на Евро
Интервью
1/5
Сравнивали с Веа и называют наследником Лукаку: что нужно знать о новом форваде "Шахтера"
Сравнивали с Веа и называют наследником Лукаку: что нужно знать о новом форваде "Шахтера"
Просмотров: 162
Скандал с ВНО: Шкарлет экономит на учащихся
Скандал с ВНО: Шкарлет экономит на учащихся
Просмотров: 756
Налоговая амнистия: кому стоит бояться
Налоговая амнистия: кому стоит бояться
Просмотров: 729
Новые штаммы Covid-19 могут накрыть Украину. Их симптомы
Новые штаммы Covid-19 могут накрыть Украину. Их симптомы
Просмотров: 873
Встреча Байдена и Путина показала, что Украине никто не поможет - международник
Встреча Байдена и Путина показала, что Украине никто не поможет - международник
Просмотров: 1485
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
21 июня 2021
Просмотров: 216
Надія на Bellingcat
– Упевнився, що зробив правильний вибір, коли проголосував за Зеленського. Оце єдина радість від плівок, – каже Сергій. Продивився ...
понедельник, 21 июня 2021 21:58

Почему сборная Украины провалила матч против Австрии

  Комментировать
Почему сборная Украины провалила матч против Австрии
Андрей Шевченко возглавляет сборную Украины с лета 2016 года. Фото: Gettyimages.com

В матче третьего тура Евро-2020/21 сборная Украины уступила Австрии - 0:1.

Что нужно знать о матче в Бухаресте?

Украина обошлась без неожиданностей в составе. Единственным изменением по сравнению с предыдущим матчем против Северной Македонии, стал выход Сергея Сидорчука вместо Тараса Степаненко в опорной зоне. В австрийцев вернулся после дисквалификации Марко Арнаутович.

Преимущество Австрии. Команда Франко Фоды играла первым номером, пыталась высоко прессинговать соперника. В Украины не работала полузащита. Было много потерь в середине поля и медленный переход в атаку.

Тренерское поражение Андрея Шевченко. Наставник сборной Австрии сыграл по схеме в четыре защитника вместо трех. Украинцы не знали, что делать из-за новой тактикой соперника.

Провал лидеров Украины. Руслан Малиновский, Александр Зинченко, Виталий Миколенко провели слабый матч. Полузащитник "Аталанты" был заменен в перерыве.

Наставник сборной Австрии сыграл по схеме в четыре защитника вместо трех. Украинцы не знали, что делать из-за новой тактикой соперника.

Лидер Андрей Ярмоленко. Винер "Вест Хэма" бился до конца, пытался обострять, вел партнеров за собой, но его усилий было мало. Капитану австрийцев Давиду Алабе почти удалось нивелировать активность Ярмоленко и подключения Александра Караваева на левом фланге.

Ошибка Ильи Забарного стоила пропущенного мяча. Защитник "Динамо" потерял своего игрока во время углового. В общем, Забарный провел также слабый матч.

Австрия могла решать судьбу матча в первом тайме. Подопечные Фоды в первой половине игры было 2-3 хороших момента забить. После перерыва австрийцы были ближе ко второму мячу, чем Украина к ничьей.

Сильный матч лидеров австрийцев. Александар Драгович надежно сыграл в обороне. Алаба смог закрыть правый фланг Украины с Ярмоленко и Караваевым. Арнаутович переигрывал защиту Украины.

После перерыва австрийцы были ближе ко второму мячу, чем Украина к ничьей

Украина почти ничего не создала в атаке. Роман Яремчук выглядел полностью оторванным от партнеров. Роман свои силы тратил на борьбу, а не реализацию моментов. За весь матч украинцы имели только несколько полумоментов.

Замены не усилили игру. Выход Виктора Цыганкова, Марлоса, Артема Беседина ничего не дал команде.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Италия не захотела уничтожать Уэльс

Украинцы выглядели не готовы физически. Команда Шевченко не выдержала темп предложенный соперником. Много ошибалась в простых ситуациях и проиграла середину поля. В игроков не было свежести и энергии.

Австрия должна была выигрывать убедительнее. Австрийцы начали больше активно и заслужили забитый гол. После чего начали играть более рационально и не позволили сопернику проявить себя в атаке. Контратаки Австрии были более опасными, чем позиционные атаки украинцев. Команда Фоды одержала закономерную победу переиграв Украину по игре.

В другом матче группы Нидерланды разгромили Северную Македонию - 3:0.

После трех туров лидером остались Нидерланды, которые одержали три победы. Австрийцы имеют шесть очков и второе место. Украина имеет в своем активе только одну победу и третье место. Северная Македония очков не набирала.

Команда Андрея Шевченко рискует покинуть Евро. Судьба Украины станет известна после окончания группового турнира. Четыре из шести лучших сборных, занявших третьи места, выйдут в 1/8 финала.

Автор: Сергей Тищенко
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Почему сборная Украины провалила матч против Австрии». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
июня

Город превратился в кровавую бойню

Пять человек похоронило под завалами многоэтажки

Исчезнувших супругов нашли закопанным на заброшенной ферме

Самое читаемое
&quot;На заработках оборвался тромб&quot; - семья просит помочь привезти тело отца в Украину
"На заработках оборвался тромб" - семья просит помочь привезти тело отца в Украину
 Просмотров: 22663
Исчезнувших супругов нашли закопанным на заброшенной ферме
Исчезнувших супругов нашли закопанным на заброшенной ферме
 Просмотров: 10387
Мисс идеальная грудь поразила соблазнительными формами и сексуальным нарядом
Мисс идеальная грудь поразила соблазнительными формами и сексуальным нарядом
6
 Просмотров: 8658
Труп пропавшей 15-летней на пустыре: девушку убили, есть подозреваемый
Труп пропавшей 15-летней на пустыре: девушку убили, есть подозреваемый
6
 Просмотров: 7110
Гороскоп на 20 июня: что обязательно надо сделать в этот день
Гороскоп на 20 июня: что обязательно надо сделать в этот день
 Просмотров: 5445
Спорт
Физическая форма не позволила сыграть лучше – Шевченко
Физическая форма не позволила сыграть лучше – Шевченко Просмотров: 288
Украина была жестоко бита Австрией
Украина была жестоко бита Австрией
 Просмотров: 540
Украина проиграла Австрии решающий матч на Евро
Украина проиграла Австрии решающий матч на Евро
 Просмотров: 2223
Лидер "Милана" переходит в "Интер"
Лидер "Милана" переходит в "Интер" Просмотров: 324
На Уимблдоне Джокович и Федерер сразятся за место в истории
На Уимблдоне Джокович и Федерер сразятся за место в истории
 Просмотров: 189
Больше всего комментируют
12
Команда Зеленского хочет по-совковому распилить почти 5,5 млрд грн - редактор "Наші гроші"
5
США заморозили $100 млн военной помощи для Украины
1
Вандалы повредили недавно отреставрированную электричку
1
НАТО, Аваков, турборежим, олигархи, Конституция Украины - спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков дал большое интервью
1
За два года Зеленского не перегнал никто из политиков - рейтинги
Голосов: 614
Голосование Кто выиграет футбольное Евро-2020/21?
  • 1) Франция
  • 2) Испания
  • 3) Германия
  • 4) Англия
  • 5) Италия
  • 6) Португалия
  • 7) Бельгия
  • 8) Нидерланды
  • 9) другая сборная
Просмотреть