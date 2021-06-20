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Ярмоленко попал в символическую сборную Евро

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Ярмоленко попал в символическую сборную Евро
Ярмоленко играет в Лондоне трети год. Фото: Reuters

Портал WhoScored представил символическую сборную из футболистов, получивших лучшие оценки в матчах 1-го и 2-го туров группового этапа чемпионата Европы — 2020.

В состав символической команды попали нападающий "Вест Хэм Юнайтед" и сборной Украины Андрей Ярмоленко, получивший оценку 7,7, а также форвард "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду (8,3).

Сборная тура: Градецки (Финляндия, 7,9), Цоуфал (Чехия, 7,3), Шкриньяр (Словакия, 7,7), О'Шонесси (Финляндия, 7,5), Спинаццола (Италия, 7,4), Ярмоленко (Украина, 7,7), Локателли (Италия, 7,9), Ф. де Йонг (Нидерланды, 7,8), Бэйл (Уэльс, 7,7), Роналду (Португалия, 8,3), Шик (Чехия, 8,1).

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Андрей Ярмоленко сыграл на Евро 2 матча, в которых забил два мяча и сделал одну голевую передачу. Ранее сообщалось, что Ярмоленко не будет продлевать контракт из "Вест Хэмом". Форвард практически не играет в команде.

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