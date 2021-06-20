Италия не захотела уничтожать Уэльс

 
Ексклюзивы
1/5
Скандал с ВНО: Шкарлет экономит на учащихся
Скандал с ВНО: Шкарлет экономит на учащихся
Просмотров: 657
Украинцы готовы платить за вакцину. Назвали сумму
Украинцы готовы платить за вакцину. Назвали сумму
Просмотров: 1314
Как живется рыбакам у моря, которого больше нет - большой репортаж "Країни"
Как живется рыбакам у моря, которого больше нет - большой репортаж "Країни"
Просмотров: 2124
Кличко и Порошенко смотрели футбол, а Рудик гуляла по набережной: чем политики удивляли на неделе
Кличко и Порошенко смотрели футбол, а Рудик гуляла по набережной: чем политики удивляли на неделе
Просмотров: 2880
"С днем ​​рождения, Катя" - под МВД общественность в очередной раз напомнила о деле Гандзюк
"С днем ​​рождения, Катя" - под МВД общественность в очередной раз напомнила о деле Гандзюк
Просмотров: 207
Востоку и югу не повезет: синоптики жали жаркий прогноз на неделю
Востоку и югу не повезет: синоптики жали жаркий прогноз на неделю
Просмотров: 927
Теористы ХАМАСа обстреливают Израиль российскими ракетами – Роман Бессмертный
Теористы ХАМАСа обстреливают Израиль российскими ракетами – Роман Бессмертный
Просмотров: 873
Горсовет использует манипуляции для названия проспекта именем советского идола
Горсовет использует манипуляции для названия проспекта именем советского идола
1 Просмотров: 360
Встреча Байдена и Путина показала, что Украине никто не поможет - международник
Встреча Байдена и Путина показала, что Украине никто не поможет - международник
Просмотров: 1431
Самая дорогая ягода Украины: где больше всего покупают и когда упадет цена
Самая дорогая ягода Украины: где больше всего покупают и когда упадет цена
Просмотров: 909
Фото
Все фото
7
8
4
12
3
Как сборная Украины готовится к первому матчу финальной части Евро
Как сборная Украины готовится к первому матчу финальной части Евро
Украинец впервые стал чемпионом Bellator
Украинец впервые стал чемпионом Bellator
УЕФА согласовал новый дизайн формы сборной Украины на Евро-2020
УЕФА согласовал новый дизайн формы сборной Украины на Евро-2020
Убийства, войны, терроризм: сборной России придумали форму
Убийства, войны, терроризм: сборной России придумали форму
&quot;Слава Украине! Героям слава!&quot; - посольство США одели футболки украинской сборной
"Слава Украине! Героям слава!" - посольство США одели футболки украинской сборной
Видео
Все видео
Показали базу сборной Украины на Евро
Показали базу сборной Украины на Евро
Джокович показал сына теннисиста
Джокович показал сына теннисиста
Германия разбила Португалию – 4:2
Германия разбила Португалию – 4:2
Венгрия сыграла вничью с чемпионами мира
Венгрия сыграла вничью с чемпионами мира
Украина одержале первую победу на Кубке мира
Украина одержале первую победу на Кубке мира
Интервью
1/5
Скандал с ВНО: Шкарлет экономит на учащихся
Скандал с ВНО: Шкарлет экономит на учащихся
Просмотров: 657
Налоговая амнистия: кому стоит бояться
Налоговая амнистия: кому стоит бояться
Просмотров: 684
Новые штаммы Covid-19 могут накрыть Украину. Их симптомы
Новые штаммы Covid-19 могут накрыть Украину. Их симптомы
Просмотров: 792
Встреча Байдена и Путина показала, что Украине никто не поможет - международник
Встреча Байдена и Путина показала, что Украине никто не поможет - международник
Просмотров: 1431
Происходит самая циничная атака на украинский язык за два последних года
Происходит самая циничная атака на украинский язык за два последних года
Просмотров: 774
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
18 июня 2021
1 Просмотров: 297
Гіпертрофія відповіді
Людина – це істота, яка чекає відповіді. Це може бути згода, прийняття, заперечення, любов чи ненависть. Але ніщо нас не лякає так, як кинуте у ...
воскресенье, 20 июня 2021 21:36

Италия не захотела уничтожать Уэльс

  Комментировать
Италия не захотела уничтожать Уэльс
Маттео Пессина выступает за "Аталанту". Фото: Gettyimages.com

В матче третьего тура Евро-2020/21 сборная Италии минимально победила Уэльс -1:0.

Что нужно знать об игре в Риме?

Доминирование Италии. Команда Роберто Манчини владела игровым и территориальным преимуществом. Именно итальянцы играли первым номером, а соперник действовал от обороны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Англия и Шотландия не смогли определить сильнейшего

Судьбу матча решил стандарт. Несмотря на преимущество на старте поединка, итальянцы никак не могли забить. На помощь пришел стандарт, который завершился голом Маттео Пессины.

Преимущество итальянцев в середине поля. Ключевым в игре было преимущество хозяев в середине поля. Полузащитник ПСЖ Марко Верратти был лидером сборной Италии в полузащите и вел игру команды.

Слабая игра Гарета Бэйла. Лидер валлийцев ничего особо не показал. Имел лучший момент свои команды, но не попал в ворота с хорошей позиции.

Изъятие не разрешило гостях сопротивляться. Натан Ампаду получил прямую красную карточку в начале второго тайма за грязный фол на Федерико Бернардески. Имея на одного игрока меньше Уэльсу было трудно рассчитывать даже на ничью.

Имея на одного игрока меньше Уэльсу было трудно рассчитывать даже на ничью

Манчини пожалел соперника. Италия не стала добивать Уэльс после удаления. Хозяева сыграли очень рационально, засушили игру, сбавили обороты. Выполнив свою задачу уже больше думали о следующем матче.

Италия не оставила сопернику шансов. Полное преимущество итальянцев по игре. Команда Манчини контролировала игру от начала до конца.

В другом матче группы Швейцария победила Турцию -3:1.

После трех матчей Италия имеет девять очков, у Швейцарии и Уэльса по четыре. Турки проиграли все свои матчи. Итальянцы заняли первое место в группе, Уэльс опередил Швейцарию по дополнительным показателям и стал вторым.

В 1/8 Евро Италия сыграет с победителем матча Украина -Австрия. Если команда Шевченко сыграет в ничью, то также будет играть с итальянцами.

21 июня Украина сыграет против сборной Австрии. Начало игры в 19:00. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.

Автор: Сергей Тищенко
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Италия не захотела уничтожать Уэльс». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
июня

На Банковой произошли изменения

Акула-убийца привнесла новую бизнес модель

Установили секретную линию между двумя государствами

Самое читаемое
&quot;На заработках оборвался тромб&quot; - семья просит помочь привезти тело отца в Украину
"На заработках оборвался тромб" - семья просит помочь привезти тело отца в Украину
 Просмотров: 13420
&quot;Работники поехали в Польшу, а украинскую клубнику собирает сам фермер&quot;
"Работники поехали в Польшу, а украинскую клубнику собирает сам фермер"
 4 Просмотров: 6453
Гороскоп на выходные: в чьи двери постучат богатство и любовь
Гороскоп на выходные: в чьи двери постучат богатство и любовь
 Просмотров: 6147
Труп пропавшей 15-летней на пустыре: девушку убили, есть подозреваемый
Труп пропавшей 15-летней на пустыре: девушку убили, есть подозреваемый
6
 Просмотров: 5985
Гороскоп на 20 июня: что обязательно надо сделать в этот день
Гороскоп на 20 июня: что обязательно надо сделать в этот день
 Просмотров: 5031
Спорт
Луниным интересуются несколько испанских клубов
Луниным интересуются несколько испанских клубов Просмотров: 216
Ярмоленко попал в символическую сборную Евро
Ярмоленко попал в символическую сборную Евро Просмотров: 270
Показали базу сборной Украины на Евро
Показали базу сборной Украины на Евро
 Просмотров: 378
Яремчук может перейти в "Милан"
Яремчук может перейти в "Милан" Просмотров: 558
Игрок сборной Германии передумал просить футболку в Роналду
Игрок сборной Германии передумал просить футболку в Роналду Просмотров: 540
Больше всего комментируют
78
"В случае проигрыша следующих выборов нынешняя власть может оказаться за решеткой", – Александр Данилюк
5
ВСУ стали сильнее в 572 раза - Зеленский
4
"Работники поехали в Польшу, а украинскую клубнику собирает сам фермер"
4
После каденции Зеленского надо иметь предохранители - Разумков
3
Разумков прокомментировал идею сокращения депутатов в Раде
Голосов: 540
Голосование Кто выиграет футбольное Евро-2020/21?
  • 1) Франция
  • 2) Испания
  • 3) Германия
  • 4) Англия
  • 5) Италия
  • 6) Португалия
  • 7) Бельгия
  • 8) Нидерланды
  • 9) другая сборная
Просмотреть