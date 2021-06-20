Италия не захотела уничтожать Уэльс

Маттео Пессина выступает за "Аталанту". Фото: Gettyimages.com

В матче третьего тура Евро-2020/21 сборная Италии минимально победила Уэльс -1:0.

Что нужно знать об игре в Риме?

Доминирование Италии. Команда Роберто Манчини владела игровым и территориальным преимуществом. Именно итальянцы играли первым номером, а соперник действовал от обороны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Англия и Шотландия не смогли определить сильнейшего

Судьбу матча решил стандарт. Несмотря на преимущество на старте поединка, итальянцы никак не могли забить. На помощь пришел стандарт, который завершился голом Маттео Пессины.

Преимущество итальянцев в середине поля. Ключевым в игре было преимущество хозяев в середине поля. Полузащитник ПСЖ Марко Верратти был лидером сборной Италии в полузащите и вел игру команды.

Слабая игра Гарета Бэйла. Лидер валлийцев ничего особо не показал. Имел лучший момент свои команды, но не попал в ворота с хорошей позиции.

Изъятие не разрешило гостях сопротивляться. Натан Ампаду получил прямую красную карточку в начале второго тайма за грязный фол на Федерико Бернардески. Имея на одного игрока меньше Уэльсу было трудно рассчитывать даже на ничью.

Имея на одного игрока меньше Уэльсу было трудно рассчитывать даже на ничью

Манчини пожалел соперника. Италия не стала добивать Уэльс после удаления. Хозяева сыграли очень рационально, засушили игру, сбавили обороты. Выполнив свою задачу уже больше думали о следующем матче.

Италия не оставила сопернику шансов. Полное преимущество итальянцев по игре. Команда Манчини контролировала игру от начала до конца.

В другом матче группы Швейцария победила Турцию -3:1. После трех матчей Италия имеет девять очков, у Швейцарии и Уэльса по четыре. Турки проиграли все свои матчи. Итальянцы заняли первое место в группе, Уэльс опередил Швейцарию по дополнительным показателям и стал вторым. В 1/8 Евро Италия сыграет с победителем матча Украина -Австрия. Если команда Шевченко сыграет в ничью, то также будет играть с итальянцами. 21 июня Украина сыграет против сборной Австрии. Начало игры в 19:00. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.