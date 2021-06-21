Украина проиграла Австрии решающий матч на Евро

Главной надеждой австрийцев будет форвард Марко Арнаутович. Фото: Reuters

Добрый вечер!

Он по-настоящему станет хорошим, если сборная Украины победит сегодня команду Австрии. В случае ничьей все будут утверждать, что это договорняк. В случае поражения нам придется ждать завершения группового турнира и дрожать.

Победа - единственный шанс украинсцев на продолжение борьбы в турнире. Объясню, почему. В 1/8 финала нас с большой вероятностью ожидать сборная Италии. Выходить на нее после сомнительной ничьей - самоубийство. Уверенности нашим игрокам может добавить только победа над Австрией. Тогда мы получим шанс.

Кто знает, может, и Андрей Шевченко получит шанс показать себя всей Италии, если победит их сборную. Но это я слишком забегаю вперед. Сегодняшняя задача-минимум - не уступить сборной Австрии, которая тоже мечтает не проиграть. А об максимуме я уже писал.

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Уже объявили стартовые составы команд:

Украина: Бущан, Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко, Сидорчук, Шапаренко, Зинченко, Ярмоленко, Малиновский, Яремчук.

Запасные: Пятов, Трубин, Соболь, Судаков, Кривцов, Степаненко, Марлос, Макаренко, Цыганков, Беседин, Тымчик, Довбик.

Австрия: Бахманн, Драгович, Хинтереггер, Арнаутович, Алаба, Забитцер, Гриллич, Баумгартнер, Лайнер, К. Шлагер, Лаймер.

Запасные: А. Шлагер, Перван, Ульмер, Пош, Ильсанкер, Грегорич, Линхарт, Триммель, Шауб, Шопф, Онисиво, Калайджич

Звучат гимны команд.

Исторический матч начался. Матч, после которого какая-то из сборных впервые выйдет в 1/8 финала. А, возможно, обе сборные.

2 мин. Шлагер прорывался и снова флангом Миколенко, но Зинченко успел выбить мяч.

4 мин. Ярмоленко отвечает тем же, только его пас прерывает голкипер.

7 мин. Забитцер пробивает из-за пределов штрафной, но очень неточно.

10 мин. Прессингуют австрийцы и нашим далеко не всегда удается вырваться из-под тисков прессинга. Инициатива в Австрии.

13 мин. Украинцы поют знаменитый хит про Путина, а австрийцы подпевают. Только российский комментатор делает вид, что ничего не слышит.

16 мин. Караваев жестоко обрезается, но австрийцы получают немного - лишь угловой.

20 мин. Почти половину первого тайма сыграли команды, а наши еще не создали ни одного момента. Даже намека на него.

22 мин. ГОЛ! Доигрались. Восходящая "звезда" Илья Забарный не удержал Баумгартнера во время углового и вынимайте - 0:1.

24 мин. Шестой угловой подали только австрийцы. А наши на поле где? Во что мы играем? Рассчитывали на - 0:0?

27 мин. Очень пассивная и неорганизованная сборная Украины. Ужасная игра.

29 мин. Наконец. Шапаренко прорвался по флангу и ударил в дальний нижний угол. Голкипер вытащил, а Ярмоленко не успел на добивание.

33 мин. Автору гола Баумгартнеру не очень хорошо после столкновения головами. Вместо него есть получается Шоп.

35 мин. Бущан и Караваев ошибаются по очереди и наша команда просто не может выйти из своей половины поля.

37 мин. Бущан из последних сил вытягивает удар Лаймера. Так можно и 0:3 в первом тайме получить.

39 мин. Малиновский бездарно теряет мяч на своей половине поля. Будто балет какой-то изображают наши, а не в футбол играют. Полное преимущество соперника.

43 мин. Малиновский очередной раз теряет мяч и все заканчивается выходом Арнаутовича один на один с Бущаном. Хорошо, что Марко не попадает в створ.

9:1 по моментам в пользу Австрии и 8:1 по угловым.

45 мин. Что творит Забарный! Пропускает простенький мяч и второй гол чудом не залетает в наши ворота, так Забитцер упал.

Перерыв. самая ужасная игра нашей сборной на этом чемпионате.

Второй тайм, который может стать последним для нашей сборной на этом Евро начался.

46 мин. Ключевая замена у нас. Цыганков выходит вместо Малиновского. Худшая игра Руслана за сборную. Если бы еще Забарного поменять.

49. мин. Хинтереггер боролся с Яремчуком и оба упали Пауза у нас. Чакыр карточек не давал.

51 мин. Ничего не меняется в нас. Шлагер опасно бьет из-за пределов штрафной. Бущан ловит.

54 мин. Арнаутович опасно пробивал и чудом никто не замкнул.

57 мин. Шоп и Шлагер стреляют дублем, но не попадают в створ.

60 мин. Проигрывают всю борьбу украинцы. И очень сильно уступают в скорости.

62 мин. Если сами не можем пробить, то австрийцы нам помогают. Лайнер пробил по своим воротам, Бахманн едва потянул.

65 мин. Не вижу, за счет чего Украина собирается переломить ход игры. Все очень плохо!

68 мин. Вторая замена у нас. Марлос вместо Шапаренко.

71 мин. Цыганков одним пасом обрезает всю команду. Такое враженння, что один из соперников играет в футбол и получает удовольствие, а другой страдает и ждет конец игры.

74 мин. По-хорошему Шевченко надо увольнять после такой игры. Заставить раньше закончить чемпионат, месяц мариновать футболистов и так бездарно слиться. Это надо было уметь.

77 мин. Австрийцы расчертили хорошую контратаку, но Забарный заблокировал удар Забитцера.

79 мин. Зинченко напомнил мелким фолом о своем существовании.

82 в. Наши, похоже, решили играть на удержание счета.

84 мин. Очевидный тренерский просчет. Сборная Украины попала в глубокую функциональную яму.

85 мин. До окончания игры остается 5 минут, а наши и не думают прессинговать соперника. Нет сил.

87 мин. Австрийцы не дают даже завладеть мячом.

88 мин. Яремчук бил под дальнюю штангу и чудом не попал. Главное, что никто не успел замкнуть. Яремчук и Ярмоленко - две светлые пятна в сплошном мраке нашей команды.

Все. Отмучились наши. С такой игрой нечего делать на этом первенстве. Лучше классика не скажешь: Мы чужие на этом празднике жизни!

В параллельном матче сборная Нидерландов разгромила Северную Македонию - 3:0. Голландцы с первого места выходят из группы. Сборная Украины будет ждать завершения группового этапа в надежде попасть в число лучших команд, занявших третьи места.