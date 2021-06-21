Украина проиграла Австрии решающий матч на Евро

 
Ексклюзивы
1/5
Скандал с ВНО: Шкарлет экономит на учащихся
Скандал с ВНО: Шкарлет экономит на учащихся
Просмотров: 747
Украинцы готовы платить за вакцину. Назвали сумму
Украинцы готовы платить за вакцину. Назвали сумму
Просмотров: 1404
Как живется рыбакам у моря, которого больше нет - большой репортаж "Країни"
Как живется рыбакам у моря, которого больше нет - большой репортаж "Країни"
Просмотров: 2322
Кличко и Порошенко смотрели футбол, а Рудик гуляла по набережной: чем политики удивляли на неделе
Кличко и Порошенко смотрели футбол, а Рудик гуляла по набережной: чем политики удивляли на неделе
Просмотров: 3042
"С днем ​​рождения, Катя" - под МВД общественность в очередной раз напомнила о деле Гандзюк
"С днем ​​рождения, Катя" - под МВД общественность в очередной раз напомнила о деле Гандзюк
Просмотров: 207
Востоку и югу не повезет: синоптики жали жаркий прогноз на неделю
Востоку и югу не повезет: синоптики жали жаркий прогноз на неделю
Просмотров: 981
Теористы ХАМАСа обстреливают Израиль российскими ракетами – Роман Бессмертный
Теористы ХАМАСа обстреливают Израиль российскими ракетами – Роман Бессмертный
Просмотров: 891
Горсовет использует манипуляции для названия проспекта именем советского идола
Горсовет использует манипуляции для названия проспекта именем советского идола
1 Просмотров: 360
Встреча Байдена и Путина показала, что Украине никто не поможет - международник
Встреча Байдена и Путина показала, что Украине никто не поможет - международник
Просмотров: 1476
Самая дорогая ягода Украины: где больше всего покупают и когда упадет цена
Самая дорогая ягода Украины: где больше всего покупают и когда упадет цена
Просмотров: 990
Фото
Все фото
7
8
4
12
3
Как сборная Украины готовится к первому матчу финальной части Евро
Как сборная Украины готовится к первому матчу финальной части Евро
Украинец впервые стал чемпионом Bellator
Украинец впервые стал чемпионом Bellator
УЕФА согласовал новый дизайн формы сборной Украины на Евро-2020
УЕФА согласовал новый дизайн формы сборной Украины на Евро-2020
Убийства, войны, терроризм: сборной России придумали форму
Убийства, войны, терроризм: сборной России придумали форму
&quot;Слава Украине! Героям слава!&quot; - посольство США одели футболки украинской сборной
"Слава Украине! Героям слава!" - посольство США одели футболки украинской сборной
Видео
Все видео
Как сборная Украины готовится к матчу против Австрии
Как сборная Украины готовится к матчу против Австрии
Украина и Австрия обменялись победами
Украина и Австрия обменялись победами
Италия не захотела уничтожать Уэльс
Италия не захотела уничтожать Уэльс
Показали базу сборной Украины на Евро
Показали базу сборной Украины на Евро
Джокович показал сына теннисиста
Джокович показал сына теннисиста
Интервью
1/5
Сравнивали с Веа и называют наследником Лукаку: что нужно знать о новом форваде "Шахтера"
Сравнивали с Веа и называют наследником Лукаку: что нужно знать о новом форваде "Шахтера"
Просмотров: 162
Скандал с ВНО: Шкарлет экономит на учащихся
Скандал с ВНО: Шкарлет экономит на учащихся
Просмотров: 747
Налоговая амнистия: кому стоит бояться
Налоговая амнистия: кому стоит бояться
Просмотров: 729
Новые штаммы Covid-19 могут накрыть Украину. Их симптомы
Новые штаммы Covid-19 могут накрыть Украину. Их симптомы
Просмотров: 873
Встреча Байдена и Путина показала, что Украине никто не поможет - международник
Встреча Байдена и Путина показала, что Украине никто не поможет - международник
Просмотров: 1476
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
21 июня 2021
Просмотров: 162
Надія на Bellingcat
– Упевнився, що зробив правильний вибір, коли проголосував за Зеленського. Оце єдина радість від плівок, – каже Сергій. Продивився ...
понедельник, 21 июня 2021 18:56

Украина проиграла Австрии решающий матч на Евро

  Комментировать
Украина проиграла Австрии решающий матч на Евро
Главной надеждой австрийцев будет форвард Марко Арнаутович. Фото: Reuters

Добрый вечер!

Он по-настоящему станет хорошим, если сборная Украины победит сегодня команду Австрии. В случае ничьей все будут утверждать, что это договорняк. В случае поражения нам придется ждать завершения группового турнира и дрожать.

Победа - единственный шанс украинсцев на продолжение борьбы в турнире. Объясню, почему. В 1/8 финала нас с большой вероятностью ожидать сборная Италии. Выходить на нее после сомнительной ничьей - самоубийство. Уверенности нашим игрокам может добавить только победа над Австрией. Тогда мы получим шанс.

Кто знает, может, и Андрей Шевченко получит шанс показать себя всей Италии, если победит их сборную. Но это я слишком забегаю вперед. Сегодняшняя задача-минимум - не уступить сборной Австрии, которая тоже мечтает не проиграть. А об максимуме я уже писал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина и Австрия обменялись победами

Уже объявили стартовые составы команд:

Украина: Бущан, Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко, Сидорчук, Шапаренко, Зинченко, Ярмоленко, Малиновский, Яремчук.

Запасные: Пятов, Трубин, Соболь, Судаков, Кривцов, Степаненко, Марлос, Макаренко, Цыганков, Беседин, Тымчик, Довбик.

Австрия: Бахманн, Драгович, Хинтереггер, Арнаутович, Алаба, Забитцер, Гриллич, Баумгартнер, Лайнер, К. Шлагер, Лаймер.

Запасные: А. Шлагер, Перван, Ульмер, Пош, Ильсанкер, Грегорич, Линхарт, Триммель, Шауб, Шопф, Онисиво, Калайджич

Звучат гимны команд.

Исторический матч начался. Матч, после которого какая-то из сборных впервые выйдет в 1/8 финала. А, возможно, обе сборные.

2 мин. Шлагер прорывался и снова флангом Миколенко, но Зинченко успел выбить мяч.

4 мин. Ярмоленко отвечает тем же, только его пас прерывает голкипер.

7 мин. Забитцер пробивает из-за пределов штрафной, но очень неточно.

10 мин. Прессингуют австрийцы и нашим далеко не всегда удается вырваться из-под тисков прессинга. Инициатива в Австрии.

13 мин. Украинцы поют знаменитый хит про Путина, а австрийцы подпевают. Только российский комментатор делает вид, что ничего не слышит.

16 мин. Караваев жестоко обрезается, но австрийцы получают немного - лишь угловой.

20 мин. Почти половину первого тайма сыграли команды, а наши еще не создали ни одного момента. Даже намека на него.

22 мин. ГОЛ! Доигрались. Восходящая "звезда" Илья Забарный не удержал Баумгартнера во время углового и вынимайте - 0:1.

24 мин. Шестой угловой подали только австрийцы. А наши на поле где? Во что мы играем? Рассчитывали на - 0:0?

27 мин. Очень пассивная и неорганизованная сборная Украины. Ужасная игра.

29 мин. Наконец. Шапаренко прорвался по флангу и ударил в дальний нижний угол. Голкипер вытащил, а Ярмоленко не успел на добивание.

33 мин. Автору гола Баумгартнеру не очень хорошо после столкновения головами. Вместо него есть получается Шоп.

35 мин. Бущан и Караваев ошибаются по очереди и наша команда просто не может выйти из своей половины поля.

37 мин. Бущан из последних сил вытягивает удар Лаймера. Так можно и 0:3 в первом тайме получить.

39 мин. Малиновский бездарно теряет мяч на своей половине поля. Будто балет какой-то изображают наши, а не в футбол играют. Полное преимущество соперника.

43 мин. Малиновский очередной раз теряет мяч и все заканчивается выходом Арнаутовича один на один с Бущаном. Хорошо, что Марко не попадает в створ.

9:1 по моментам в пользу Австрии и 8:1 по угловым.

45 мин. Что творит Забарный! Пропускает простенький мяч и второй гол чудом не залетает в наши ворота, так Забитцер упал.

Перерыв. самая ужасная игра нашей сборной на этом чемпионате.

Второй тайм, который может стать последним для нашей сборной на этом Евро начался.

46 мин. Ключевая замена у нас. Цыганков выходит вместо Малиновского. Худшая игра Руслана за сборную. Если бы еще Забарного поменять.

49. мин. Хинтереггер боролся с Яремчуком и оба упали Пауза у нас. Чакыр карточек не давал.

51 мин. Ничего не меняется в нас. Шлагер опасно бьет из-за пределов штрафной. Бущан ловит.

54 мин. Арнаутович опасно пробивал и чудом никто не замкнул.

57 мин. Шоп и Шлагер стреляют дублем, но не попадают в створ.

60 мин. Проигрывают всю борьбу украинцы. И очень сильно уступают в скорости.

62 мин. Если сами не можем пробить, то австрийцы нам помогают. Лайнер пробил по своим воротам, Бахманн едва потянул.

65 мин. Не вижу, за счет чего Украина собирается переломить ход игры. Все очень плохо!

68 мин. Вторая замена у нас. Марлос вместо Шапаренко.

71 мин. Цыганков одним пасом обрезает всю команду. Такое враженння, что один из соперников играет в футбол и получает удовольствие, а другой страдает и ждет конец игры.

74 мин. По-хорошему Шевченко надо увольнять после такой игры. Заставить раньше закончить чемпионат, месяц мариновать футболистов и так бездарно слиться. Это надо было уметь.

77 мин. Австрийцы расчертили хорошую контратаку, но Забарный заблокировал удар Забитцера.

79 мин. Зинченко напомнил мелким фолом о своем существовании.

82 в. Наши, похоже, решили играть на удержание счета.

84 мин. Очевидный тренерский просчет. Сборная Украины попала в глубокую функциональную яму.

85 мин. До окончания игры остается 5 минут, а наши и не думают прессинговать соперника. Нет сил.

87 мин. Австрийцы не дают даже завладеть мячом.

88 мин. Яремчук бил под дальнюю штангу и чудом не попал. Главное, что никто не успел замкнуть. Яремчук и Ярмоленко - две светлые пятна в сплошном мраке нашей команды.

Все. Отмучились наши. С такой игрой нечего делать на этом первенстве. Лучше классика не скажешь: Мы чужие на этом празднике жизни!

В параллельном матче сборная Нидерландов разгромила Северную Македонию - 3:0. Голландцы с первого места выходят из группы. Сборная Украины будет ждать завершения группового этапа в надежде попасть в число лучших команд, занявших третьи места.

Автор: Юрий Стригун
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украина проиграла Австрии решающий матч на Евро». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
июня

Город превратился в кровавую бойню

Пять человек похоронило под завалами многоэтажки

Исчезнувших супругов нашли закопанным на заброшенной ферме

Самое читаемое
&quot;На заработках оборвался тромб&quot; - семья просит помочь привезти тело отца в Украину
"На заработках оборвался тромб" - семья просит помочь привезти тело отца в Украину
 Просмотров: 22213
Исчезнувших супругов нашли закопанным на заброшенной ферме
Исчезнувших супругов нашли закопанным на заброшенной ферме
 Просмотров: 9973
Мисс идеальная грудь поразила соблазнительными формами и сексуальным нарядом
Мисс идеальная грудь поразила соблазнительными формами и сексуальным нарядом
6
 Просмотров: 8199
Труп пропавшей 15-летней на пустыре: девушку убили, есть подозреваемый
Труп пропавшей 15-летней на пустыре: девушку убили, есть подозреваемый
6
 Просмотров: 7029
Гороскоп на 20 июня: что обязательно надо сделать в этот день
Гороскоп на 20 июня: что обязательно надо сделать в этот день
 Просмотров: 5436
Спорт
Лидер "Милана" переходит в "Интер"
Лидер "Милана" переходит в "Интер" Просмотров: 297
На Уимблдоне Джокович и Федерер сразятся за место в истории
На Уимблдоне Джокович и Федерер сразятся за место в истории
 Просмотров: 180
Нужно бояться Шевченко и Ярмоленко – австрийские болельщики
Нужно бояться Шевченко и Ярмоленко – австрийские болельщики Просмотров: 405
Сборная Украины может выйти в 1/8 финалу даже в случае поражения от Австрии
Сборная Украины может выйти в 1/8 финалу даже в случае поражения от Австрии Просмотров: 765
Стало известно, от кого Шевченко отказался на матч с Австрией
Стало известно, от кого Шевченко отказался на матч с Австрией Просмотров: 666
Больше всего комментируют
12
Команда Зеленского хочет по-совковому распилить почти 5,5 млрд грн - редактор "Наші гроші"
5
США заморозили $100 млн военной помощи для Украины
2
Умер известный украинский политблогер и публицист Горький Лук
1
Вандалы повредили недавно отреставрированную электричку
1
НАТО, Аваков, турборежим, олигархи, Конституция Украины - спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков дал большое интервью
Голосов: 609
Голосование Кто выиграет футбольное Евро-2020/21?
  • 1) Франция
  • 2) Испания
  • 3) Германия
  • 4) Англия
  • 5) Италия
  • 6) Португалия
  • 7) Бельгия
  • 8) Нидерланды
  • 9) другая сборная
Просмотреть