Почему самому большому таланту "Динамо" не стоит отказываться от украинского гражданства

Георгий Цитаишвили пока не смог закрепиться в "Динамо" и играет за "Ворсклу" на правах аренды. Фото: ФК "Динамо" Киев

Журналист Игорь Цыганик заявил, что обладатель молодежного Кубка мира-2019 в составе сборной Украины 20-летний Георгий Цитаишвили хочет выступать за сборную Грузии. Сам футболист не подтвердил, но и не опроверг эту информацию.

Цитаишвили является одним из самых больших талантов в системе киевского "Динамо". В 15 лет он впервые сыграл за киевлян в Юношеской Лиге УЕФА. В 17 лет дебютировал за 1-ю команду. Скорость, резкость, работа с мячом - у игрока есть все, чтобы вырасти современным качественным фланговым полузащитником.

В 20 лет не все футболисты могут играть в стартовом составе "Динамо". Тем более, если на твоей позиции действует Виктор Цыганков - один из лучших футболистов чемпионата. Нужно развивать карьеру, чтобы после ухода Цыганкова из клуба занять его место. Аренда в "Ворсклу" идет на пользу Гии. Он уже даже успел забить в 1-м своем матче в ворота "Руха".

В 15 лет он впервые сыграл за киевлян в Юношеской Лиге УЕФА

Отказ от украинского паспорта будет иметь негативные последствия для Цитаишвили. В Украине он станет легионером. Попадет под лимит (в УПЛ на поле должно находиться минимум 4 украинца. - Gazeta.ua). Никаких преференций уже не будет. Нужно быть на голову выше игроков с украинским паспортом.

Главное, что футболист потеряет возможность попасть в сборную Украины. Наша национальная команда, в отличие от Грузии, сейчас на хорошем счету. Украинцы могут похвастаться участием в Кубке мира и Евро. За время независимости грузины еще не играли на турнирах такого уровня. Уровень местного футбола низкий, качественных игроков нет. Наибольшей звездочкой является Георгий Чакветадзе с "Гента" (не имеет постоянного места в составе команды. - Gazeta.ua) и Хвича Кварацхелия с российского "Рубина". Вряд ли грузины в будущем могут иметь серьезные перспективы выступлений на континентальных турнирах.

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Без успешной сборной Цитаишвили будет трудно рассчитывать на переход в европейский клуб. Тем более, что на позиции правого полузащитника играют "крепкие" легионеры из чемпионата Турции Саба Лобджанидзе и Ливан Шенгелгия. Никто не даст никаких гарантий Цитаишвили в составе.

Плохим примером должен стать Вачиберадзе

Одним из самых талантов "Шахтера" был Бека Вачиберадзе. Он прошел все ступени сборной молодежных сборных Украины. Потом решил получить грузинское гражданство. Желание достичь чего-то без труда привело к полной потере карьеры некогда талантливого игрока. Бека перебивается выступлениями за второстепенные клубы, а сейчас вообще без команды.

Для сборной Украины позиция флангового игрока довольно проблемная. Андрею Ярмоленко, Евгению Коноплянке, Марлосу уже за 30 лет. Не факт, что смогут играть в отборе к следующему Кубку мира. За ними - только Цыганков. Уровень Александра Зубкова не так высок, чтобы постоянно играть в сборной. Подает надежды Александр Назаренко из "Днепра-1", но его перспективы на уровне национальной команды еще не ясны. И все. Не зря легионер "Ворсклы" Наджиб Якубу хочет получить украинский паспорт и играть за сборную, потому что понимает перспективы. Шансы Георгия в национальной команде хороши . Стоит только показать себя.

Цитаишвили нужно сжать зубы и работать над карьерой. Уменьшение уровня сборной ничего хорошего ему не даст. Наоборот, нужно достигать большего прогресса, чтобы попасть в национальную команду Украины. Это должно стать вызовом для игрока, а не сантиментами типа играть за родину своих родителей.

Георгий Цитаишвили находится в системе "Динамо" с 11 лет. За 1-ю динамовскую команду провел 19 матчей. 2-ю часть сезона 2020/21 проводит на правах аренды за полтавскую "Ворсклу". В составе молодежных сборных Украины провел 27 матчей, в которых забил 9 мячей. Сборная Украины в марте начнет отбор к Кубку мира. 24 марта сыграют в гостях против Франции. В течение 6 дней будут принимать Финляндию и Казахстан. С 11 июня по 11 июля команда Андрея Шевченко будет участвовать в Евро-2021.