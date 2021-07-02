Почему Малиновский неудачно выступает на Евро - назвали причину

Руслан Малиновский стал одним из лидеров "Аталанты". Фото: ФК "Аталанта"

Один из лидеров сборной Украины 28-летний Руслан Малиновский неудачно выступает на Евро из-за плохой физической формы.

Ассистент главного тренера сборной Украины Мауро Тассотти оценил выступления игрока "Аталанты" на Евро.

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"У Малиновского сейчас есть некоторые физические трудности, мы стараемся помочь ему. Он готов не на 100%, но у него невероятные качества. Мощный дальний выстрел, он опасен в медленных фазах атак", - приводит слова Тассотти Milannews.

Руслан Малиновский выходил на поле во всех четырех матчах Евро и отметился лишь ассистом в поединке с Нидерландами. В игре против Северной Македонии не реализовал пенальти.

3 июля Украина сыграет против Англии в матче 1/4 финала Евро. Начало игры в 22:00. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.