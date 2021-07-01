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четверг, 01 июля 2021 18:51

"Украина победит Англию в серии пенальти" - легенда "Динамо"

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&quot;Украина победит Англию в серии пенальти&quot; - легенда &quot;Динамо&quot;
Олег Кузнецов сейчас возглавляет юношескую сборную Укрианы. Фото: УАФ

Сборная Украины имеет шансы пройти в полуфинал Евро-2020/21.

Бывший защитник "Динамо" Олег Кузнецов считает, что подопечным Андрея Шевченко под силу пройти Англию в 1/4 финала, пишет "Футбум".

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"На таких турнирах слабых соперников не бывает. Футбол прогрессирует почти во всех странах, в этом мы могли убедиться после завершения групповой стадии и матчей плей-офф, которые уже произошли. С гонки выбыли такие фавориты как Франция, Португалия, Германия, Нидерланды. Думаю, сборная Украины в Риме не упустит шанс впервые в истории оказаться в полуфинале Евро. Прогнозирую, что игровое время закончится со счетом 1:1, а в серии пенальти Украина пройдет дальше", - считает Кузнецов.

Матч Украина - Англия состоится в Риме в субботу, 3 июля, в 22:00 по киевскому времени.

На стадии 1/8 финала Украины победила Швецию, а Англия стала сильнее Германию.

Олег Кузнецов играл за "Динамо" и "Глазго Рейнджерс", сборную СССР и Укрианы. Победитель Кубка Кубков-1986.

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Дата
01
июля

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