"Закрой рот" - Шевченко поссорился с Ярмоленко во время игры со Швецией

Андрея Ярмоленко и Андрей Шевченко. Фото: "Футбол 24"

Во время матча 1/8 финала Евро-2020/21 Украина - Швеция произошла словесная перепалка между тренером украинцев Андреем Шевченко и одним из лидеров команды Андреем Ярмоленко.

В конце второго тайма Ярмоленко фолом у скамейки запасных остановил Альбин Екдаль. Главный арбитр встречи Даниэле Орсато зафиксировал нарушение, но желтую карточку за умышленную игру руками шведу не дал. Итальянцу это не понравилось, что Ярмоленко проявил эмоции и он наградил "горчичником" украинца, сообщает "24 канал".

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Это не успокоило Ярмоленко и он еще больше распсиховался, став то эмоционально доказывать рефери. В ситуацию с тренерской вмешался Шевченко.

Андрей Николаевич дважды позвал игрока "Вест Хэма" и приказал "закрыть рот".

Футболист с ответом не заставил себя ждать. "Зае * ал", - сказал Ярмоленко.

В матче 1/8 финала Евро Украина победила Швецию - 2:1. Решающий гол забил Артем Довбик в добавленное до овертайма время. 3 июля Украина сыграет против Англии в 1/4 финала. Начало игры в 22:00. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.