Почему Италия стала финалистом Евро

Италия стала первым финалистом Евро. Фото: Gettyimages.com

В матче 1/2 финала Евро-2020/21 сборная Италии победила Испанию. Основное время матча завершилось вничью - 1:1, а в серии пенальти точнее были итальянцы - 4:2.

Что нужно знать о матче в Лондоне?

Луис Энрике удивил составом. В запасе остался основной форвард Альваро Мората. Испанцы начали играть без выраженного нападающего.

Доминирование Испании. Команда Луиса Энрике владела территориальным и игровым преимуществом. Итальянцы действовали от обороны.

Испания выиграла середину поля. Благодаря высокому прессингу итальянцам было сложно перейти на чужую половину поля. Они много теряли мяч в середине поля и на своей половине.

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Серхио Бускетс вел игру сборной Испании. Полузащитник "Барселоны" занимал ключевое место в тактических построениях Испании.

Италия не справилась с Дани Ольмо. Игрок "Лейпцига" был одним из самых опасных игроков в матче.

Высокое качество футбола. Скорости, мастерство и игра были на самом высоком уровне.

Малое количество голевых моментов. Матч был больше тактическим противостоянием. Где остроты у обоих ворот было не так много.

Альваро Мората стал героем и антигерои матча

Осторожный овертайм. В дополнительное время команды уже рисковали меньше. Понимая цену ошибки.

Альваро Мората стал героем и антигерои матча. Форвард "Ювентуса" сравнял счет, но не реализовал решающий пенальти.

Испания была ближе к победе. Команда Луиса Энрике преобладала над соперником по игре, выглядела сильнее физически, создала больше моментов. Не хватило удачи.

7 июля, в другом полуфинале между собой сыграют Англия и Дания. Начало игры в 22:00. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте. 11 июля произойдет финал Евро. Сборная Украины вылетела на стадии 1/4 финала от Англии.