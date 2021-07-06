После встречи команды с Евро фанаты выбросили флаги Украины, как мусор

Сборную Украины после выступлений на Евро в аэропорту встретили болельщики, но после мероприятия они выбросили национальные флаги как мусор.

Бывший спортивный журналист Игорь Мирошниченко выразил возмущение тем, что произошло в Борисполе по прилету сборной Украины,

"Ненавижу, когда телевидение пытается совать мне в голову фуфло. Как у бывшего телевизионщика и политика, извините, у меня профессиональная деформация.

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Поэтому там, где большинство из вас видит, как горячие болельщики массово в аэропорту встречают национальную сборную, я вижу только организованную группу людей, которых то ли за деньги, или за другие преференции, или с использованием админресурса, привезли в аэропорт и раздали одинаковые новенькие флаги на новеньких удочках.

Флагов, как бывает в таких случаях, больше, чем знаменосцев, поэтому приходится носить по несколько в каждой руке. Ну, а когда миссия выполнена, национальные флаги сбрасывают вниз на кучу, как мусор", - написал Мирошниченко в Facebook.

Автор: Facebook Игоря Мирошниченко

Автор: Facebook Игоря Мирошниченко

Автор: Facebook Игоря Мирошниченко

Сборная Украины в матче 1/4 Евро проиграла Англии - 0:4. В 1/8 финала победила Швецию. А на групповой стадии смогла занять третье место одержав только победу над Северной Македонией.