После встречи команды с Евро фанаты выбросили флаги Украины, как мусор

Сборную Украины после выступлений на Евро в аэропорту встретили болельщики, но после мероприятия они выбросили национальные флаги как мусор.
Бывший спортивный журналист Игорь Мирошниченко выразил возмущение тем, что произошло в Борисполе по прилету сборной Украины,
"Ненавижу, когда телевидение пытается совать мне в голову фуфло. Как у бывшего телевизионщика и политика, извините, у меня профессиональная деформация.
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Поэтому там, где большинство из вас видит, как горячие болельщики массово в аэропорту встречают национальную сборную, я вижу только организованную группу людей, которых то ли за деньги, или за другие преференции, или с использованием админресурса, привезли в аэропорт и раздали одинаковые новенькие флаги на новеньких удочках.
Флагов, как бывает в таких случаях, больше, чем знаменосцев, поэтому приходится носить по несколько в каждой руке. Ну, а когда миссия выполнена, национальные флаги сбрасывают вниз на кучу, как мусор", - написал Мирошниченко в Facebook.
Сборная Украины в матче 1/4 Евро проиграла Англии - 0:4.
В 1/8 финала победила Швецию. А на групповой стадии смогла занять третье место одержав только победу над Северной Македонией.
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