"Почему игроки позволяют себе хватать за грудь и ягодицы?" - журналистка пожаловалась на украинских футболистов

Валерия Сучкова является ведущей "Футбольного формата". Фото: Instagram.com/valeriasuchkova

Журналистка "Футбольного формата" Валерия Сучкова пожаловалась на поведение украинских футболистов.

Сучкова стала на защиту коллеги Олега Ящука, который рассказал, что защитник сборной Украины и "Шахтера" Ефим Конопля нецензурно отказался общаться с журналистами.

"Коллега и близкий друг Олег Ящук высказался в сторону игрока об отношениях между футболистами и журналистами. Мне много писали и звонили по этому поводу. Кто-то был с этим согласен, кто-то нет. Многие люди меня спрашивали, почему вообще Олег говорит такое в прямом эфире. Мол, если что-то не устраивает, можно написать или позвонить и высказаться.

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Почему определенные футболисты имеют право в прямом эфире посылать журналистов? Почему некоторые футболисты имеют право в прямом эфире хватать журналисток за грудь и ягодицы, а мы не можем говорить все как есть? Мы же ничего не придумали, мы сказали правду.

Журналисты и футболисты - одна команда. Вы нужны нам, мы нужны вам. И это нормально. Мы должны все время быть на связи, сотрудничать. Согласна, иногда мы обращаемся не вовремя. Но можно же по-человечески сказать: "Простите, сейчас не лучшее время" или "Простите, сейчас я не могу давать интервью или комментарий". В первую очередь все мы должны оставаться людьми ", - заявила Сучкова в Instagram.

Лидером чемпионата Украины после семи туров является киевское "Динамо". На три очка отстает донецкий "Шахтер". Замыкает лидирующую тройку "Александрия". В зоне вылета - "Львов" и "Мариуполь"