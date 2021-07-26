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Почему Белодед проиграла "золото" Олимпиады

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Почему Белодед проиграла &quot;золото&quot; Олимпиады
Дарья Билодид проиграла главные старты 5-летия. Фото: Instagram

Дарья Билодид - бронзовый призер Олимпиады-2020 в Токио. 20-летняя дзюдоистка принесла Украине первую медаль этих Игр. Более того, это дебютная олимпийская награда в женском дзюдо для для нашей страны.

Билодид была одной из наших главных надежд на золотую медаль в Токио. Для Даши - это ее первые Олимпийские Игры. Украинка выступает в весовой категории до 48 кг, была второй в общем рейтинге, - пишет "Трибуна".

В полуфинале Билодид встречалась с японкой Фуной Тонаки - одной из фавориток на золотую медаль Олимпиады. Украинка дважды побеждала эту соперницу в финалах чемпионата мира.

Впрочем, полуфинал Олимпиады вышел изнурительным для украинки. В начале схватки Билодид фактически провела прием, но его не засчитали. Соперницы не смогли набрать очки в основное время и место в финале определило правило Golden Score. Тонако удалось победить иппоном. В финале ей не хватило сил после напряженного матча против украинки - она ​​проиграла сопернице из Косово Дистрии Красники.

За бронзу Даша боролась с дзюдоисткой Израиля Широ Ришон. Украинка победила на 10 лет старшую соперницу иппоном в конце схватки, показав характер.

"Я отдала все силы, которые только остались, ведь последнюю схватку проводила на Голден скор, это невероятно трудно и утомительно. Для меня важно настроиться, ведь после боя, который я проиграла, настроение было на нуле.

Очень помогла мама, которая является и моим тренером, настраивала меня, нашла нужные слова. Чувствовала и поддержку наших на арене", - скзала Билодид.

Сразу после того, как судья отсчитал ее победу, Билодид не сдержала слез и эмоций после тяжелого соревновательного дня.

На дзюдоистку негативно повлиял перенос Игорь из-за пандемии коронавируса. Девушка призналась, что морально и психологически настраивала себя на 2020 год. Дополнительный год ожидания и простоя без регулярных соревнований выбил украинку из формы. После карантина она не выиграла ни одного турнира, из них в которых участвовала. А на ЧМ-2021 Билодид не поехала - он не входил в ее план подготовки.

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На эти проблемы наложились вопрос с весовой категорией. Ей стало трудно удерживать вес в рамках 48 кг. Даша экспериментировала с категорией до 52 кг, но не рискнула перед Олимпиадой идти на такие кардинальные изменения.

Следующие Олимпийские Игры пройдут в Париже уже через три года. Заканчивать карьеру в 25 лет Дарья не собирается - потому на следующих Играх будем надеяться на ее медаль. Уже золотую.

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