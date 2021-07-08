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четверг, 08 июля 2021 01:05

Почему Англия стала финалистом Евро

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Почему Англия стала финалистом Евро
Гарри Кейн является одним из лидеров сборной Англии. Фото: Gettyimages.com

В матче 1/2 финала Евро-2020/21 Англия победила Данию -2:1.

Что нужно знать об игре на Уэмбли?

Команды не имели кадровых проблем. Тренеры могли рассчитывать на всех сильнейших игроков.

Стартовый натиск англичан. В первые 15 минут команда Гарета Саутгейта владела полным преимуществом и прижала датчан к воротам, но забить так и не смогла.

Равная игра. Англия больше контролировала мяч, а Дания пыталась быстро переходить середину поля. Моменты были у обеих ворот.

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Неуверенный Джордон Пикфорд. Вратарь англичан мог сыграть надежнее в случае с пропущенным голом. Много ошибался в игре ногами.

Англии помог автогол. Команада Саутгейта отыгралась благодаря автоголу капитана датчан Симона Кьяра.

Сильная игра лидеров англичан. Кейн и Стерлинг организовали первый первый гол. Уже в овертайме игрок "Ман Сити" заработал пенальти, который благодаря добиванию смог реализовать нападающий "Тоттенхэма".

Надежный Каспер Шмейхель. Вратарь сборной Дании провел сильный матч. Неоднократно спасал свою команду. Парировал пенальти.

Стерлинг и Кейн стали главными героями матча

Дания не выдержала физически. Где-то после 70-й минут датчане начали не выдерживать скорости предложенные соперником и почти отказались от игры на атаку. Саутгейту благодаря заменами удалось поддерживать темп на протяжении всего матча.

Полное преимущество Англии в овертайме. В дополнительное время англичане имели полное преимущество и смогли дожать соперника.

Пенальти решил судьбу матча. Стерлинг заработал пенальти в середине первого овертайма. Нарушение правил было противоречивым, но ВАР не отменило фол.

Англия победила благодаря классу и длиной скамейке запасных. Индивидуальное мастерство лидеров англичан и возможность усиления игры благодаря заменам стали решающим в победе англичан.

В другом полуфинале Италия в серии пенальти победила Испанию.

Финал Евро состоится 11 июля в Лондоне. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.

Сборная Украины дошла до 1/4 финала, где крупно проиграла Англии.

Автор: Сергей Тищенко
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