Почему Англия стала финалистом Евро

В матче 1/2 финала Евро-2020/21 Англия победила Данию -2:1.
Что нужно знать об игре на Уэмбли?
Команды не имели кадровых проблем. Тренеры могли рассчитывать на всех сильнейших игроков.
Стартовый натиск англичан. В первые 15 минут команда Гарета Саутгейта владела полным преимуществом и прижала датчан к воротам, но забить так и не смогла.
Равная игра. Англия больше контролировала мяч, а Дания пыталась быстро переходить середину поля. Моменты были у обеих ворот.
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Неуверенный Джордон Пикфорд. Вратарь англичан мог сыграть надежнее в случае с пропущенным голом. Много ошибался в игре ногами.
Англии помог автогол. Команада Саутгейта отыгралась благодаря автоголу капитана датчан Симона Кьяра.
Сильная игра лидеров англичан. Кейн и Стерлинг организовали первый первый гол. Уже в овертайме игрок "Ман Сити" заработал пенальти, который благодаря добиванию смог реализовать нападающий "Тоттенхэма".
Надежный Каспер Шмейхель. Вратарь сборной Дании провел сильный матч. Неоднократно спасал свою команду. Парировал пенальти.
Стерлинг и Кейн стали главными героями матча
Дания не выдержала физически. Где-то после 70-й минут датчане начали не выдерживать скорости предложенные соперником и почти отказались от игры на атаку. Саутгейту благодаря заменами удалось поддерживать темп на протяжении всего матча.
Полное преимущество Англии в овертайме. В дополнительное время англичане имели полное преимущество и смогли дожать соперника.
Пенальти решил судьбу матча. Стерлинг заработал пенальти в середине первого овертайма. Нарушение правил было противоречивым, но ВАР не отменило фол.
Англия победила благодаря классу и длиной скамейке запасных. Индивидуальное мастерство лидеров англичан и возможность усиления игры благодаря заменам стали решающим в победе англичан.
В другом полуфинале Италия в серии пенальти победила Испанию.
Финал Евро состоится 11 июля в Лондоне. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.
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