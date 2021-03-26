Победное возвращение Ибрагимовича и потеря очков Испанией: результаты матчей квалификации Кубка мира

 
Ексклюзивы
1/5
Не юристы и экономисты - какие профессии востребованы в Украине
Не юристы и экономисты - какие профессии востребованы в Украине
Просмотров: 504
Влад Сорд основал издательство "Дом химер", в которое мало кто верил
Влад Сорд основал издательство "Дом химер", в которое мало кто верил
Просмотров: 369
200 тыс. разрешений на оружие выданы незаконно. Полиция имитирует работу
200 тыс. разрешений на оружие выданы незаконно. Полиция имитирует работу
Просмотров: 558
Дипломат призвал готовиться к эскалации конфликта с Россией
Дипломат призвал готовиться к эскалации конфликта с Россией
Просмотров: 783
Чтобы досматривали до конца - как тиктокер сделал популярными ролики о языке
Чтобы досматривали до конца - как тиктокер сделал популярными ролики о языке
Просмотров: 315
Ученики обречены на низкое качество образования. Что не так со школьной программой
Ученики обречены на низкое качество образования. Что не так со школьной программой
Просмотров: 729
"США и Великобритания не будут представлять Украину в России" - дипломат
"США и Великобритания не будут представлять Украину в России" - дипломат
1 Просмотров: 783
Государство в силах выплачивать пенсии на уровне 5-6 тыс. грн
Государство в силах выплачивать пенсии на уровне 5-6 тыс. грн
Просмотров: 1089
Украина обязана осудить Януковича и Плотницкого - адвокат обяснил, почему
Украина обязана осудить Януковича и Плотницкого - адвокат обяснил, почему
1 Просмотров: 333
"Если больше всего жаль стекла - мы мечтаем о различных государствах" - друзья Влада Сорда
"Если больше всего жаль стекла - мы мечтаем о различных государствах" - друзья Влада Сорда
Просмотров: 828
Фото
Все фото
5
5
15
20
3
Чемпионка мира по сноубордингу погибла под лавиной
Чемпионка мира по сноубордингу погибла под лавиной
Гимнаст против силача: как спортивный парень держит удар гиганта
Гимнаст против силача: как спортивный парень держит удар гиганта
Украинский волейболистка очаровала безупречной фигурой
Украинский волейболистка очаровала безупречной фигурой
&quot;Попа будто персик&quot; - лучшая спортсменка Украины обольщает горячими фото
"Попа будто персик" - лучшая спортсменка Украины обольщает горячими фото
Играли при -55°С: состоялся длиннейший в истории хоккейный матч
Играли при -55°С: состоялся длиннейший в истории хоккейный матч
Видео
Все видео
Победное возвращение Ибрагимовича и потеря очков Испанией: результаты матчей квалификации Кубка мира
Победное возвращение Ибрагимовича и потеря очков Испанией: результаты матчей квалификации Кубка мира
Португальский футболист забил в стиле звезды "Тоттенхэма"
Португальский футболист забил в стиле звезды "Тоттенхэма"
Сенсация в Турции и разгром от сборной Чехии: результаты матчей квалификации Кубка мира
Сенсация в Турции и разгром от сборной Чехии: результаты матчей квалификации Кубка мира
Как сыграли соперники сборной Украины в отборе к Кукба мира
Как сыграли соперники сборной Украины в отборе к Кукба мира
Игрок "Лорьяна" забил фантастический гол в чемпионате Франции
Игрок "Лорьяна" забил фантастический гол в чемпионате Франции
Интервью
1/5
Почему дети не делятся проблемами с родителями
Почему дети не делятся проблемами с родителями
Просмотров: 243
Влад Сорд основал издательство "Дом химер", в которое мало кто верил
Влад Сорд основал издательство "Дом химер", в которое мало кто верил
Просмотров: 369
Дипломат призвал готовиться к эскалации конфликта с Россией
Дипломат призвал готовиться к эскалации конфликта с Россией
Просмотров: 783
Чтобы досматривали до конца - как тиктокер сделал популярными ролики о языке
Чтобы досматривали до конца - как тиктокер сделал популярными ролики о языке
Просмотров: 315
"Слуга народа" ведет себя, как Партия регионов в 2014 году - Виктор Чумак
"Слуга народа" ведет себя, как Партия регионов в 2014 году - Виктор Чумак
7 Просмотров: 1035
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
25 марта 2021
Просмотров: 378
Пам'ятник зятеві
У Тальному мають зносити пам'ятник Федору Дубковецькому. Він — колишній котовець із Бессарабії. Був організатором колгоспного руху. Та в часи ...
пятница, 26 марта 2021 08:23

Победное возвращение Ибрагимовича и потеря очков Испанией: результаты матчей квалификации Кубка мира

  Комментировать
Победное возвращение Ибрагимовича и потеря очков Испанией: результаты матчей квалификации Кубка мира
Златан Ибрагимович не играл за сборную Швеции 5 лет. Фото: Gettyimages.com

25 марта состоялись матчи 1-го тура квалификации Кубка мира-2022.

Gazeta.ua знакомит с их результатами.

В группе В произошла сенсация. Сборная Испании не смогла дома победить Грецию 1:1.

Испанцы в привычном стиле контролировали мяч. Подопечные Луиса Энрике владели территориальным и игровым преимуществом. Это вылилось в забитый мяч Альваро Мораты. Форвард "Ювентуса" реализовал выход на ворота соперников.

Греки ответили в начале 2-го тайма. Анастасиосис Бакесетас уверенно реализовал пенальти. Гости воспользовались потерей концентрации соперника и сравняли счет. Хозяева побежали забивать победный гол, но сборная Греции смогла отстоять ничью.

В другом матче группы сборная Швеции минимально одолела Грузию 1:0.

Судьбу матча решил единственный забитый гол Виктором Классоном. Форвард российского "Краснодара" воспользовался ассистом Златана Ибрагимовым в конце 1-го тайма. Форвард "Милана" таким образом отметил возвращение в сборную Швеции после 5 летней паузы.

Сборная Италии не было никаких проблем с Северной Ирландией в группе С - 2:0.

Вопрос победителя матча была решена в 1-м тайме когда Чирро Иммобиле и Доменико Берарди отличились в ворота гостей.

После перерыв итальянцы уменьшили скорости и играли в свое удовольствие. Гости так и не смогли ответить ничем серьезным.

В другом матче Болгария ничего не смогла поделать дома со Швейцарией - 1:3.

На старте поединка гости смогли забить 3 мяча за 6 минут. Сборная Болгарии ответила только 1-м голом сразу после перерыва.

Настоящую голевую перестрелку устроили сборные Венгрии и Польши в группе И. Хозяева имели преимущество в 2 мяча в начале 2-го тайма. Но поляки за 2 минуты смогли сравнять счет. Венгрия вновь вышла вперед за 12 минут до конца игры. Но Роберт Левандовски спас поляков от поражения - 3:3.

В другом матче группы Англия дома не было никаких проблем с Сан-Марино - 5:0.

В 1-м тайме хозяева забили трижды. После перерыва англичане забили еще 2 мяча.

В этой же группе Албания в гостях победила Андорру - 1:0.

Судьбу матча решил единственный гол Ермира Леньяни в конце 1-го тайма.

Результативными вышли матча в группе F. Шотландия и Австрия не смогли выявить сильнейшего -2:2.

1-я половина игры прошла без забитых мяча. Каждый из соперников не хотел ошибаться. Игра носила характер ожидания ошибок от соперника.

После перерыва австрийцы смогли выйти вперед. Гол мобилизовал хозяев, которые активно пошли вперед. Гранд Хейли сравнял счет в середине 2-го тайма. Форвард австрийцев Саша Калайджич оформил дубль и вывел свою команду вперед. Но хозяева смогли спастись от поражения за 5 минуты до конца игры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сенсация в Турции и разгром от сборной Чехии: результаты матчей квалификации Кубка мира

Сборная Молдовы не смогла обыграть Фареры - 1:1

Хозяева повели в счете в начале игры, но пропустили за 7 минут до конца матча.

В этой же группе Дания в гостях победила Израиль -2:0.

Гости забивали по 1-му мячу в каждом из таймов. Один из лидеров "Шахтера" Манор Соломон провел полный матч за хозяев.

В группе J сборная Германии одержала разгромную победу над Исландией -3:0.

Матч проходил при полном преимуществе немцев. За стартовые 10 минут хозяева смогли забить дважды. После перерыва один из лидеров "Ман Сити" Илкай Гюндоган довел дело до разгрома.

Сборная Румынии дожала Северную Македонию -3:2.

За 10 мин до конца игры румыны комфортно побеждали в 2 мяча. Гости смогли забить дважды за 2 минуты. Но сборная Румынии смогла одержать победу после точного удара Яниса Хаджи.

В этой же группе Лихтенштейн уступил дома Армении -0:1. Хозяева забили в свои ворота в конце матча.

Сборная Украины успешно стартовала в отборе к Кубку мира-2022. Команда Андрея Шевченко на "Стад де Франц" сыграла вничью против Франции.

28 марта национальная команда сыграет в Киеве против Финляндии. Начало матча в 21:45.

Автор: Сергей Тищенко
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Победное возвращение Ибрагимовича и потеря очков Испанией: результаты матчей квалификации Кубка мира». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
марта

Путин выиграл первые выборы на фоне терактов

Страны мира обязались не использовать химическое и биологическое оружие

Американцы захватили японский остров

Из-за землетрясения погибли до 20 тыс. человек, а столица лежала на 90% в руинах

Изобрели вакцину, которая остановила эпидемию

Самое читаемое
Бедно, смешно и безвкусно. Как в СССР проходили дискотеки - фото
Бедно, смешно и безвкусно. Как в СССР проходили дискотеки - фото
10
 1 Просмотров: 29025
Гороскоп на 25 марта: почему такой особый последний четверг месяца
Гороскоп на 25 марта: почему такой особый последний четверг месяца
 Просмотров: 14274
Отличалась ли жизни в Литве от других советских республик - фото
Отличалась ли жизни в Литве от других советских республик - фото
28
 Просмотров: 11718
СБУ задержала екснардепа Семенченко и &quot;агента НАБУ&quot; Шевченко
СБУ задержала екснардепа Семенченко и "агента НАБУ" Шевченко 2 Просмотров: 5724
Ивлееву, которая голой снялась для Playboy Russia, обвинили в плагиате украинской обложки для мужского глянца
Ивлееву, которая голой снялась для Playboy Russia, обвинили в плагиате украинской обложки для мужского глянца
4
 Просмотров: 4743
Спорт
"Шахтер" нашел замену Каштру в Италии
"Шахтер" нашел замену Каштру в Италии Просмотров: 9
"Шахтер" хочет обменять Тайсона на бразильский талант
"Шахтер" хочет обменять Тайсона на бразильский талант Просмотров: 126
Португальский футболист забил в стиле звезды "Тоттенхэма"
Португальский футболист забил в стиле звезды "Тоттенхэма"
 Просмотров: 171
Свитолина с победы стартовала на турнире в Майами
Свитолина с победы стартовала на турнире в Майами Просмотров: 117
Игрок "Динамо" дважды переболел коронавирусом
Игрок "Динамо" дважды переболел коронавирусом Просмотров: 315
Больше всего комментируют
7
"Слуга народа" ведет себя, как Партия регионов в 2014 году - Виктор Чумак
7
"Агент НАБУ" Шевченко прокомментировал свою причастность к созданию ЧВК
4
Если бы Чорновил стал президентом, мы бы имели другую Украину. Хуже
2
СБУ задержала екснардепа Семенченко и "агента НАБУ" Шевченко
2
Американский советник Зеленского спрогнозировал встречу с Байденом
Голосов: 67
Голосование Кто выиграет футбольную Лигу чемпионов 2020/21?
  • 1) "Бавария"
  • 2) "Манчестер Сити"
  • 3) "Реал"
  • 4) "Ливерпуль"
  • 5) "Челси"
  • 6) "Парі Сен-Жермен"
Просмотреть