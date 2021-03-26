Победное возвращение Ибрагимовича и потеря очков Испанией: результаты матчей квалификации Кубка мира

Златан Ибрагимович не играл за сборную Швеции 5 лет. Фото: Gettyimages.com

25 марта состоялись матчи 1-го тура квалификации Кубка мира-2022.

Gazeta.ua знакомит с их результатами.

В группе В произошла сенсация. Сборная Испании не смогла дома победить Грецию 1:1.

Испанцы в привычном стиле контролировали мяч. Подопечные Луиса Энрике владели территориальным и игровым преимуществом. Это вылилось в забитый мяч Альваро Мораты. Форвард "Ювентуса" реализовал выход на ворота соперников.

Греки ответили в начале 2-го тайма. Анастасиосис Бакесетас уверенно реализовал пенальти. Гости воспользовались потерей концентрации соперника и сравняли счет. Хозяева побежали забивать победный гол, но сборная Греции смогла отстоять ничью.

В другом матче группы сборная Швеции минимально одолела Грузию 1:0.

Судьбу матча решил единственный забитый гол Виктором Классоном. Форвард российского "Краснодара" воспользовался ассистом Златана Ибрагимовым в конце 1-го тайма. Форвард "Милана" таким образом отметил возвращение в сборную Швеции после 5 летней паузы.

Сборная Италии не было никаких проблем с Северной Ирландией в группе С - 2:0.

Вопрос победителя матча была решена в 1-м тайме когда Чирро Иммобиле и Доменико Берарди отличились в ворота гостей.

После перерыв итальянцы уменьшили скорости и играли в свое удовольствие. Гости так и не смогли ответить ничем серьезным.

В другом матче Болгария ничего не смогла поделать дома со Швейцарией - 1:3.

На старте поединка гости смогли забить 3 мяча за 6 минут. Сборная Болгарии ответила только 1-м голом сразу после перерыва.

Настоящую голевую перестрелку устроили сборные Венгрии и Польши в группе И. Хозяева имели преимущество в 2 мяча в начале 2-го тайма. Но поляки за 2 минуты смогли сравнять счет. Венгрия вновь вышла вперед за 12 минут до конца игры. Но Роберт Левандовски спас поляков от поражения - 3:3.

В другом матче группы Англия дома не было никаких проблем с Сан-Марино - 5:0.

В 1-м тайме хозяева забили трижды. После перерыва англичане забили еще 2 мяча.

В этой же группе Албания в гостях победила Андорру - 1:0.

Судьбу матча решил единственный гол Ермира Леньяни в конце 1-го тайма.

Результативными вышли матча в группе F. Шотландия и Австрия не смогли выявить сильнейшего -2:2.

1-я половина игры прошла без забитых мяча. Каждый из соперников не хотел ошибаться. Игра носила характер ожидания ошибок от соперника.

После перерыва австрийцы смогли выйти вперед. Гол мобилизовал хозяев, которые активно пошли вперед. Гранд Хейли сравнял счет в середине 2-го тайма. Форвард австрийцев Саша Калайджич оформил дубль и вывел свою команду вперед. Но хозяева смогли спастись от поражения за 5 минуты до конца игры.

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Сборная Молдовы не смогла обыграть Фареры - 1:1

Хозяева повели в счете в начале игры, но пропустили за 7 минут до конца матча.

В этой же группе Дания в гостях победила Израиль -2:0.

Гости забивали по 1-му мячу в каждом из таймов. Один из лидеров "Шахтера" Манор Соломон провел полный матч за хозяев.

В группе J сборная Германии одержала разгромную победу над Исландией -3:0.

Матч проходил при полном преимуществе немцев. За стартовые 10 минут хозяева смогли забить дважды. После перерыва один из лидеров "Ман Сити" Илкай Гюндоган довел дело до разгрома.

Сборная Румынии дожала Северную Македонию -3:2.

За 10 мин до конца игры румыны комфортно побеждали в 2 мяча. Гости смогли забить дважды за 2 минуты. Но сборная Румынии смогла одержать победу после точного удара Яниса Хаджи.

В этой же группе Лихтенштейн уступил дома Армении -0:1. Хозяева забили в свои ворота в конце матча.

Сборная Украины успешно стартовала в отборе к Кубку мира-2022. Команда Андрея Шевченко на "Стад де Франц" сыграла вничью против Франции. 28 марта национальная команда сыграет в Киеве против Финляндии. Начало матча в 21:45.