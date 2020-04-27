Пілот Формули-1 одягнувся в костюм банана

Шарль Леклер попытался развлечь фанатов Формулы-1. Фото: Reuters

Пилот "Феррари" Шарль Леклер оделся в костюм банана.

Видеозапись появилась в официальном Instagram Формулы-1, пишет "Чемпионат"

Костюм банана является скином в одной из популярных киберспортивных дисциплин - Fortnite. Леклер этот костюм отправил один из фанатов, который каким-то образом узнал его адрес. Шарль провел в этом костюме весь стрим.

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Старт сезона в Формуле-1 был отложен из-за пандемии коронавируса. Предполагается, что первая гонка сезона состоится в Австрии 5 июля.