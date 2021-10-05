Петраков объяснил, почему вызвал Шабанова в сборную Украины

Артем Шабанов выступает за "Динамо" с 2018 года. Фото: ФК "Динамо" Киев

Сборная Украины по футболу имеет проблемы с центральными защитниками.

Вызов в национальную команду защитника "Динамо" 29-летнего Артема Шабанова должен усилить эту позицию, рассказал тренер сборной Александр Петраков.

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"Вызвал я Шабанова в пожарном порядке? В пожарном порядке - это может оскорбить футболиста. Так нельзя. Опытный игрок, у нас беда с центральными защитниками. Я у этого парня верю, он играл последние игры. Я с ним переговорил - думаю, он не подведет", - цитирует тренера "​Трибуна".

Сборная Украины проведет матч в гостях против Финляндии 9 октября, а затем будет принимать команду Боснии и Герцеговины 12 октября во Львове.

В турнирной таблице сборная Украины занимает второе место. Команда Петракова по дополнительным показателям опережает финнов и на семь очков отстает от Франции.