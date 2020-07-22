Первый поединок во время войны. Украина и Россия встретятся в Минске

Украина встретится с Россией в Минске. Фото handball.net.ua

В рамках отбора на Евро-2022 по гандболу между собой встретятся сборные Украины и России. Обе встречи команд пройдут на нейтральной территории. Это первые официальные встречи на нейтральной территории сборных этих стран. Об этом сообщает официальный сайт ФГУ.

Помимо Украины и России в одну отборочную группу попали Чехия и Фарерские острова. Однако начнется отбор для нашей сборной именно с матчей против россиян. Встречи пройдут в 1-м и 2-м турах и на нейтральной территории. С таким календарем от Европейской федерации согласились все участники отбора.

Пока точно не известны ни место, ни дата проведения встреч. Однако, скорее всего, оба матча между Украиной и Россией пройдут в Минске.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Путин вздохнул. Понял, что Россия проиграла"

Наиболее вероятными датами проведения матчей пока называются 5 и 7 ноября.