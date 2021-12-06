Первое поражение Хави и скандальная победа "Баварии": как сыграли соперники украинских клубов в еврокубках

Хави возглавил "Барселону" в ноябре 2021 года. Фото: Gettyimages.com/

Соперники украинских клубов в еврокубках повели матчи в своих национальных чемпионатах.

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Следующий соперник "Шахтера" тираспольский "Шериф" потерял очки в чемпионате Молдовы. Команда Юрия Вернидуба не смогла забить "Петрокубу" – 0:0.

Миланский "Интер" в гостях разгромил "Рому" – 3:0. Хакан Чалхоноглу забил прямым ударом с углового.

Мадридский "Реал" благодаря забитому мячу Карима Бензема минимально одолел "Атлетик" - 1:0.

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Следующий соперник "Динамо" лиссабонская "Бенфика" уступила дерби Лиссабона "Спортингу" -1:3. Команда Жорже Жезуса смогла забить гол престижа только в добавленное к матчу время. Форвард сборной Украины Роман Яремчук вышел по ходу матча вышел на замену.

Мюнхенская "Бавария" одержала победу над своим ближайшим преследователем "Боруссией" Дортмунд - 3:2. Гости забили победный гол из противоречивого пенальти. Роберт Левандовски оформил дубль. Дортмунд остался не удовлетворен арбитражем матча.

Каталонская "Барселона" потерпела первое поражение при новом тренере Хави. "Барселона" дома минимально проиграла "Бетису" – 0:1.

Соперник "Зари" норвежский "Буде-Глимт" упустил победу над "Бранном" - 2:2. Гости сравняли счет в добавленное к матчу время. Софийский ЦСКА сыграл в ничью с "Пирином" -1:1. Рома была разгромлена "Интером".

В чемпионате Украины "Динамо" разгромило "Верес" - 3:0. "Шахтер" разбил ФК "Львов" - 6:1, а "Заря" минимально" одолела "Ингулец" - 1:0. 7 декабря "Шахтер" дома будет принимать "Шериф", а на следующий день "Динамо" в гостях сыграет против "Бенфики". Оба матча начнется в 22:00. 9-го числа "Заря" будет принимать "Буде-Глимт". Начало игры в 20.00. Все украинские клубы упустили шансы выйти из группы.