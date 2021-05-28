"Переговоры с Джошуа проходят довольно гладко" - промоутер Усика

Александр Усик перешел в супертяжелую категорию в 2019 году. Фото: УНИАН

Украинский боксер Александр Усик становится ближе к чемпионскому бою против Энтони Джошуа.

Промоутер украинца Александра Красюк рассказал, что переговоры между представителями боксеров проходят хорошо, сообщает TalkSPORT.

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"Мне кажется, что Джошуа не будет освобождать пояс WBO, потому что переговоры проходят достаточно гладко. Ранее мы отлично вели переговоры с Эдди Хирном( промоутер британца - Gazeta.ua), буквально за 10 минут заключили со-промоутерское соглашение для Усика. Так что я не думаю, что мы столкнемся с проблемами в организации этого поединка.

Мы обсуждаем любую локацию на планете Земля, которая будет уместной для обоих бойцов, но базовая платформа для нас - "Уэмбли", поскольку это самый простой и легкий способ устроить бой. Но как только мы заключим сделку, начнется продажа поединка, и мы посмотрим, какие существуют варианты в мире", - сказал Красюк.

Энтони Джошуа в августе должен был драться с Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона в супертяжелом весе, но суд обязал последнего провести поединок с Деонтеем Уайлдером, что открыло дорогу к бою Усик - Джошуа. Бой Джошуа и Усика должен состоится в августе.