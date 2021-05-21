Фьюри обещает жестоко расправиться с Уайлдером

Тайсон Фьюри уже имеет опыт побед над Деонтоем Уайлдером. Фото: REUTERS

Чемпион мира по версии WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри не сомневается в своей победе над Деонтоем Уайлдером.

Американский боксер был готов отказаться от боя с Фьюри за $20 млн.

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"Я бы не заплатил Уайлдеру 20 тысяч долларов и тем более не заплатил бы ему 20 миллионов. Я расплачусь с ним, надрав ему задницу. Вот что я ему дам. Я пройду сквозь него. Я не заинтересован в том, чтобы платить кому-то какие-то деньги. Они должны заслужить это, как заслужил я, когда дрался с лучшими из лучших. Тогда они смогут хорошо заработать. А до тех пор они будут получать от меня надранные задницы. Ни для кого не будет никаких отступных.

Я не дам Уайлдеру миллион долларов, чтобы он отошел в сторону. Я не заплачу Деонтею даже тысячу долларов, потому что лучше дам этими огромными кулаками ему по лицу", - цитирует Фьюри Fightnews.

Джошуа и Тайсон Фьюри должны были провести объединительный бой за звание абортного чемпиона мира в августе. В дело вмешался Деонтей Уайлдер. Суд решил, что Фьюри должен в сентябре провести третий бой против Уайлдера, поэтому поединок Джошуа - Фьюри оказался под угрозой срыва. Если бой Фьюри с Уайлдером состоится, то украинский боксер Александр Усик будет боксировать с другим чемпионом мира Джошуа.