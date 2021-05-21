Стало известно, когда Фьюри будет драться с Уайлдером

Тайсон Фьюри имеет шанс стать абсолютным чемпионом мира. Фото: Getty Images

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри проведет свой следующий поединок против Деонтея Уайлдера в июле.

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум поделился новостями о следующем поединке Фьюри, сообщает iFL TV.

"Один бой идет, следующий появляется. Иногда вы выигрываете, иногда проигрываете. Ничто не может убедить меня, что решение суда корректно, но это решение принято арбитром, мы должны его придерживаться. Мы проведем этот реванш.

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Бой пройдет 24 июля в Лас-Вегасе. Сейчас мы договариваемся со стадионом, с командами. К концу недели мы окончательно определимся с конкретным местом проведения, но это точно пройдет в Лас-Вегасе.

Думаю, что Фьюри быстро нокаутирует Уайлдера.

Бой Усик - Джошуа тоже очень хороший. Надеюсь, что Джошуа сможет победить, чтобы мы могли устроить объединительный бой с Фьюри в ноябре или декабре", - сказал Арум.

Суд решил, что Тайсон Фьюри должен в сентябре провести третий бой против Деонтея Уайлдера, поэтому поединок Джошуа - Фьюри перенесут на конец года. Таким образом украинский боксер Александр Усик сможет провести чемпионский бой против Джошуа.