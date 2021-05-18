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вторник, 18 мая 2021 18:21

"Усик - один из вариантов" - промоутер Джошуа не исключает боя с украинцем

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&quot;Усик - один из вариантов&quot; - промоутер Джошуа не исключает боя с украинцем
Александр Усик перешел в супертяжелую категорию в 2019 году. Фото: УНИАН

Украинский боксер 34-летний Александр Усик может стать следующим соперником чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа.

Если бой против Тайсона Фьюри будет отменен, то Джошуа будет драться с украинцем, рассказал промоутер боксера Эдди Хирн в комментарии Sky Sports.

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"Мы все еще надеемся на бой Джошуа - Фьюри. Стороне Фьюри нужно до конца недели решить проблему с Деонтоем Уайлдером. Если не удастся, то будем искать для Энтони альтернативу.

Нужен план B и план C. Один из вариантов - Усик", - сказал Хирн.

17 мая суд решил, что Фьюри должен в сентябре провести третий бой против Уайлдера, поэтому поединок Джошуа - Фьюри оказался под угрозой срыва и промоутеры ищут альтернативы.

Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри предстоит провести два поединка подряд за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Первый поединок должен состояться 14 августа в Саудовской Аравии

Александр Ускы является обязательным претендентом на титул WBO, которым владеет Джошуа.

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