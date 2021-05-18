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вторник, 18 мая 2021 16:37

Владимир Кличко побьет Фьюри, Джошуа и Вайдлера — экс-тренер украинца

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Владимир Кличко побьет Фьюри, Джошуа и Вайдлера — экс-тренер украинца
Владимир Кличко завершил карьеру в 2017 году. Фото: Reuters

Бывший тренер Владимира Кличко американец Джеймс Али Башир не сомневается, что его экс-подопечный вернется в бокс.

Кличко-младший может побить рекорд Джорджа Формана, который стал чемпионом мира в 45 лет.

"Последние два-три года я говорил людям, что Владимир вернется. Все смеялись надо мной. И что теперь? Теперь никто не смеется. Я хорошо знаю Владимира Кличко. У меня с ним прочные отношения.

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В течение последних лет я постоянно приезжаю в Украину, даже после того, как Владимир якобы ушел из спорта. Я видел, как он тренируется. Спрашивал себя: если он не собирается выступать, зачем так тренируется? Но он тренируется, тренируется и тренируется.

И я сказал себе: этот парень будет снова боксировать. Я говорил об этом в США. Все смеялись, но теперь никто не смеется.

Думаю, Владимир побьет рекорд Формана и станет самым взрослым чемпионом супертяжелого веса в истории. Уверен, что он вернется и побьет любого из трех больших парней - Энтони Джошуа, Тайсон Фьюри и Дентой Уайлдера", - цитирует Башира "Чемпионат".

Последний поединок Владимир Кличко провел 29 апреля 2017 в Лондоне, уступив в бою за звание чемпиона мира Энтони Джошуа. После чего завершил профессиональные выступления.

Сейчас чемпионскими поясами в супертяжелом весе владеют британцы Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри. Они запланировали два чемпионских поединка в 2021 году.

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