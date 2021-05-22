Усик - Джошуа: WBO официально санкционировала бой

Всемирная боксерская организация (WBO) официально санкционировала бой между украинским супертяжеловесом Александром Усиком (18-0, 13 КО) и чемпионом WBA, IBF, WBO и IBO в Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).

Об этом сообщил промоутер Александр Красюк. По его словам, у сторон есть 10 дней на переговоры.

"WBO официально санкционировала поединок Джошуа - Усик", - написал Красюк.

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Украинский боксер 45-летний Владимир Кличко побил рекорды Майка Тайсона, Леннокса Льюиса и Мохаммеда Али по количеству успешных чемпионских боев.