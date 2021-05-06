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четверг, 06 мая 2021 09:52

Владимир Кличко побил рекорды Тайсона, Льюиса и Али

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Украинский боксер 45-летний Владимир Кличко побил рекорды Майка Тайсона, Леннокса Льюиса и Мохаммеда Али по количеству успешных чемпионских боев.

Чтобы повторить рекорд бойца середины прошлого века Джо Луиса, Владимиру нужно выиграть всего один титульный бой, сообщает сайт братьев Кличко.

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Украинец за свою карьеру провел 25 успешных чемпионских боев. По этому показателю Кличко занимает второе место в истории супертяжелого дивизиона, обойдя таких легендарных бойцов, как Али, Льюис, Эвандер Холифилд. К "вечному рекорду" 26 победных чемпионских поединков украинцу осталось провести всего один успешный титульный бой.

Если Владимир решит вернуться, и это будет чемпионский бой, он сможет сравниться с Луисом.

Старший брат Владимира, Виталий Кличко, у которого 15 успешных чемпионских поединков, занимает в этом рейтинге шестое место.

 

Владимир Кличко объявил о завершении боксерской карьеры 3 августа 2017 после поражения от британского бойца Джошуа.
Кличко-младший становился Олимпийским чемпионом по боксу. Был чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версиям WBO, IBF, IBO, WBA.

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Дата
06
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