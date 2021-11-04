Перед матчем сборной Украины Ярмоленко получил травму

Андрей Ярмоленко четвёртый сезон выступает в АПЛ. Фото: "ФК "Вест Хэм".

Лидер сборной Украины 32-летний Андрей Ярмоелнко получил травму.

Наставник "Вест Гема" Дэвид Моес не включил украинца на матч Лиги Европы против "Генком" из-за проблем со здоровьем.

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"Небольшие травмы у Ярмоленко и Николая Влашича, которые заставили нас немного измениться. Но мы будем использовать нашу команду как нельзя лучше. Мы в игре, пришедшие игроки выступили особенно хорошо. Надеюсь, это повторится сегодня вечером, - цитирует Мойеса официальный сайт "молотобойцев".

В текущем сезоне Андрей Ярмоленко принял участие в 12 матчах за лондонский клуб, результативными действиями не отличился. 16 ноября сборная Украины проведет заключительный матч отбора на Кубок мира-2022 – в гостях против Боснии и Герцеговины. 11 ноября команда Петракова сыграет товарищеский матч против Болгарии.