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пятница, 10 сентября 2021 06:11

Пенальти уже на четвертой секунде встречи - в квалификации к Кубку мира установили рекорд

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Пенальти уже на четвертой секунде встречи - в квалификации к Кубку мира установили рекорд
Саймон Мсува выступает в чемпионате Танзании. Фото: ВВС

В матче отбора к Кубку мира между собой собрали сборные Танзании и Мадагаскара.

Хозяева одержали победу со счетом - 3: 2.

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Арбитр встречи указал на "отметку" уже через четыре секунды после стартового свистка. Форвард танзанийцев Саймон Мсува ворвался в штрафную и был сбит голкипером Мелвином Адриен. Эраст Ньоне четко реализовал наказания.

Согласно ВВС, предыдущее достижение было установлено пять лет назад в матче "Витон Альбион" - "Честер". Тогда в ворота хозяев был назначен пенальти за 6 секунд после начала поединка.

Сборная Украины занимает второе место в своей группе отбора к Кубку мира. Команда Александра Петракова по дополнительным очкам опережает Финляндию и на семь очков отстает от лидера группы Франции.
9 октября национальная команда проведет матч шестого тура против Финляндии.

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