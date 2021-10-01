Пеле выписали из больницы после удаления опухоли

Легенда мирового футбола 80-летнего Пеле вышел из больницы Сан-Паулу после удалили опухоль толстой кишки.

Трехкратный обладатель Кубка мира по футболу написал трогательное сообщение в Instagram.

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"Я так счастлив вернуться домой. Я хочу поблагодарить всю команду больницы Альберта Эйнштейна, которая сделала мое пребывание приятным, предоставив гуманный и очень приятный прием", - заявил Пеле.

Автор: Іnstagram Пеле

Пеле является единственным игроком в мире, который трижды побеждал на Кубке мира. Играл за клубы "Сантос" и "Нью-Йорк Космос". Провел 92 матча и забил 77 голов в составе сборной Бразилии. Двукратный обладатель Межконтинентального кубка и Кубка Либертадорес, победитель Суперкубка межконтинентальных чемпионов, 10-кратный чемпион штата Сан-Паулу, четырехкратный победитель турнира Рио-Сан-Паулу в составе "Сантоса".