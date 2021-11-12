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пятница, 12 ноября 2021 17:51

Павелко назвал имя нового тренера сборной Украины

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Павелко назвал имя нового тренера сборной Украины
Сергей Ребров смог добиться успеха в Венгрии. Фото: ФК "Ференцварош"

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал, что Сергей Ребров возглавит сборную Украины.

Конкретную дату Павелко не назвал, но сказал, что в будущем Ребров будет работать с национальной командой.

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"Раньше были переговоры с Ребровым, есть видение, что в будущем он возглавит сборную. Но сейчас мы понимаем, что главный тренер – Петраков. И у него нет временных ограничений по вопросу, сколько он будет наставником. Сколько будет успешной история, столько он и будет.

Ребров постоянно на связи был и с Шевченко, и с Петраковым. Сам Шевченко утверждал, что видит Сергея своим преемником. Но получилось так, что у Реброва контракт с клубом до конца весны, и не было возможности его пригласить. Ребров переживает за сборную, он общается с Петраковым.

Мне нравится то, что между ними полное понимание. Нет ревности между ними", - сказал Павелко в эфире "Радио НВ".

Сергей Ребров возглавляет "Аль-Айн" с лета 2021 года. Его контракт действует до лета 2022 года.

Ребров был главным кандидатом на пост тренера сборной Украины после ухода Андрея Шевченко. Но не смог договориться со своим клубом о расторжении контракта.

16 ноября сборная Украины сыграет решающий матч против Боснии. Отчет о нем читайте на нашем сайте.

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