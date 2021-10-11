Ребров может возглавить сборную в мае

Сергей ребров никогда не тренировал сборную. Фото: Reuters

Главный тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров планирует покинуть клуб из ОАЭ после этого сезона, сообщает журналист Игорь Цыганык.

По его информации, "Аль-Айн" хочет продлить сотрудничество с Ребровым, но украинец не собирается оставаться в клубе. Он хочет доработать контракт, который подписан до мая 2022 года.

Отмечается, что он желает доработать сезон, а после этого смотреть, каким будет развитие событий в сборной Украины.

Ранее Ребров во второй раз кряду получил награду лучшему тренера месяца в чемпионате ОАЭ.

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Специалист был кандидатом на пост главного тренера сборной Украины, но в конечном итоге исполняющим обязанности назначили Александра Петракова. Под руководством нового тренера сборная Украины дважды сыграла вничью со сборными Казахстана и Франции и победила на выезде Финляндию.