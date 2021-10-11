Ребров может возглавить сборную в мае

 
Ексклюзивы
1/5
Таксист, который вез Полякова, имеет "интересное" прошлое
Таксист, который вез Полякова, имеет "интересное" прошлое
Просмотров: 2655
"Мы – страна с прекрасным климатом и едой. Но есть проблемы – коррупция и бюрократия" - эксперт
"Мы – страна с прекрасным климатом и едой. Но есть проблемы – коррупция и бюрократия" - эксперт
Просмотров: 765
Куда сходить на выходных: шесть самых крутых выставок октября
Куда сходить на выходных: шесть самых крутых выставок октября
Просмотров: 1197
"Похожий на кучу дерьма, но и такое надо понимать": о чем говорят у памятника Моцарту во Львове
"Похожий на кучу дерьма, но и такое надо понимать": о чем говорят у памятника Моцарту во Львове
Просмотров: 1251
"Какая может быть работа? Выживаем" - как живет знаменитая Пархомовка, куда ездят смотреть на Пикассо и Малевича
"Какая может быть работа? Выживаем" - как живет знаменитая Пархомовка, куда ездят смотреть на Пикассо и Малевича
Просмотров: 2952
Саакашвили показал любовницу, Кличко пел, Аваков и "слуги" выпивали - самое интересное за неделю политиков в фото
Саакашвили показал любовницу, Кличко пел, Аваков и "слуги" выпивали - самое интересное за неделю политиков в фото
2 Просмотров: 5499
Левочкин превращается в самого влиятельного олигарха - Николов
Левочкин превращается в самого влиятельного олигарха - Николов
Просмотров: 909
"Не Стефанчук будет руководить парламентом, а Офис президента": что известно о новом спикере
"Не Стефанчук будет руководить парламентом, а Офис президента": что известно о новом спикере
Просмотров: 1971
Коломойский везде сует свой нос, имея высокое покровительство - Николов
Коломойский везде сует свой нос, имея высокое покровительство - Николов
1 Просмотров: 666
Чем будут кормить пассажиров в поездах в поездах "Интерсити" - фото новых блюд
Чем будут кормить пассажиров в поездах в поездах "Интерсити" - фото новых блюд
Просмотров: 1782
Фото
Все фото
10
4
5
7
5
&quot;Воодушевления у нее больше, чем мощности&quot; — как прошел финальный этап RTR Time Attack
"Воодушевления у нее больше, чем мощности" — как прошел финальный этап RTR Time Attack
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
В Киев съехались легендарные футболисты &quot;Реала&quot;
В Киев съехались легендарные футболисты "Реала"
&quot;Пять лет тренировался по четыре часа в день&quot; - самый титулованный спортсмен Паралимпиады Максим Крипак
"Пять лет тренировался по четыре часа в день" - самый титулованный спортсмен Паралимпиады Максим Крипак
Киевлянам-призерам Олимпиады в Токио раздали денежные подарки
Киевлянам-призерам Олимпиады в Токио раздали денежные подарки
Видео
Все видео
Впервые в истории бокса - братья Кличко собрали все чемпионские пояса
Впервые в истории бокса - братья Кличко собрали все чемпионские пояса
Свитолина вышла в 1/8 турнира в Индиан-Уэллсе
Свитолина вышла в 1/8 турнира в Индиан-Уэллсе
Определился победитель Лиги наций
Определился победитель Лиги наций
Вратарь Уэльса пропустил смешной гол
Вратарь Уэльса пропустил смешной гол
Президент-победитель Лиги чемпионов хотел купить матч за 50 тысяч долларов
Президент-победитель Лиги чемпионов хотел купить матч за 50 тысяч долларов
Интервью
1/5
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
Просмотров: 1224
Петраковщина: что нужно знать о кризисе "Барселоны"
Петраковщина: что нужно знать о кризисе "Барселоны"
Просмотров: 540
Украина не готова к новой волне коронавируса
Украина не готова к новой волне коронавируса
2 Просмотров: 918
Людей бросали за решетку за митинги в Бабьем Яру
Людей бросали за решетку за митинги в Бабьем Яру
1 Просмотров: 1035
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
4 Просмотров: 2169
Колонка
Оксана Снигур
Оксана Снигур
11 октября 2021
Просмотров: 126
Не псуйте настрою
– Найди атошника й атошницю, які могли б прийти до третьокласників перед 14 жовтня, – просить знайома Наталя. Тиждень свариться з ...
понедельник, 11 октября 2021 19:32

Ребров может возглавить сборную в мае

  Комментировать
Ребров может возглавить сборную в мае
Сергей ребров никогда не тренировал сборную. Фото: Reuters

Главный тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров планирует покинуть клуб из ОАЭ после этого сезона, сообщает журналист Игорь Цыганык.

По его информации, "Аль-Айн" хочет продлить сотрудничество с Ребровым, но украинец не собирается оставаться в клубе. Он хочет доработать контракт, который подписан до мая 2022 года.

Отмечается, что он желает доработать сезон, а после этого смотреть, каким будет развитие событий в сборной Украины.

Ранее Ребров во второй раз кряду получил награду лучшему тренера месяца в чемпионате ОАЭ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Петраков отказался комментировать конфликт с Малиновским

Специалист был кандидатом на пост главного тренера сборной Украины, но в конечном итоге исполняющим обязанности назначили Александра Петракова. Под руководством нового тренера сборная Украины дважды сыграла вничью со сборными Казахстана и Франции и победила на выезде Финляндию.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Ребров может возглавить сборную в мае». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
октября

Впервые в истории бокса - братья Кличко собрали все чемпионские пояса

Самое читаемое
&quot;Ангел&quot; Victoria&#039;s Secret соблазнила сеть в &quot;голом&quot; наряде
"Ангел" Victoria's Secret соблазнила сеть в "голом" наряде
6
 Просмотров: 6129
Введение обязательного техосмотра в Украине: какие авто его не пройдут
Введение обязательного техосмотра в Украине: какие авто его не пройдут 1 Просмотров: 5265
Гороскоп на неделю: как стать успешным и достичь своей цели
Гороскоп на неделю: как стать успешным и достичь своей цели
 Просмотров: 4959
Как выглядел Луганск в советские времена - подборка фото
Как выглядел Луганск в советские времена - подборка фото
10
 Просмотров: 4536
Ксения Собчак попала в смертельное ДТП
Ксения Собчак попала в смертельное ДТП
 Просмотров: 4322
Спорт
Следующим соперником будет Усик или не будет никто — отец Фьюри
Следующим соперником будет Усик или не будет никто — отец Фьюри Просмотров: 81
Мы собираемся победить Украину - защитник Боснии и Герцеговины
Мы собираемся победить Украину - защитник Боснии и Герцеговины Просмотров: 342
Президента Бразилии не пустили на футбол
Президента Бразилии не пустили на футбол Просмотров: 216
Довбика отказались продавать в Францию за €5 млн
Довбика отказались продавать в Францию за €5 млн Просмотров: 315
Фьюри сломал руку и палец Уайлдеру
Фьюри сломал руку и палец Уайлдеру Просмотров: 639
Больше всего комментируют
5
Дочь Зеленского уговаривает его не идти на второй срок
4
"За*бало": возле дома Зеленского в Конча-Заспе проходит акция протеста
4
Активисты требуют указывать на баннерах "Большого строительства", что его ведут на деньги с налогов
3
Полякова пересадили из другого авто: адвокат таксиста сделал заявление
1
Саакашвили впервые после задержания появился в Facebook
Голосов: 198
Голосование Главное событие для украинского спорта-2021?
  • 1) выход футбольной сборной в четвертьфинал Евро
  • 2) "золото" Жана Беленюка на Олимпиаде
  • 3) победа Усика над Джошуа
Просмотреть