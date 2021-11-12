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пятница, 12 ноября 2021 10:13

"Медиа неправильно подали эту информацию" - Малиновский о конфликте с Петраковым

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&quot;Медиа неправильно подали эту информацию&quot; - Малиновский о конфликте с Петраковым
Руслан Малиновский выступает за "Аталанту" с 2019 года. Фото: REUTERS

Полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский опроверг конфликт с наставником сборной Украины Александром Петраковым.

Тренер не вызвал футболиста на матчи сборной в октябре.

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"Возвращение в сборную? Ничего не изменилось, я всегда рад сюда приезжать. Это честь для каждого футболиста. У нас много качественных игроков, и для каждого приезд в сборную - это бонус и мотивация. Мы с Петраковым разговаривали на тему моего отсутствия. Медиа неправильно подали эту информацию. Были рабочие моменты, которые потом подавали и обсуждали. Ничего закрывать не нужно, все и так хорошо. У нас одна цель - выйти на Кубок мира. Это самое важное, а индивидуальные вопросы отходят на второй план" - сказал футболист в комментарии телеканалу "Футбол".

В последнем матче Украина сыграла вничью и Болгарией в контрольном матче.
Сборная Украины 16 ноября проведет матч отбора в Кубок мира против Боснии. Начало игры в 21:45. Отчет об игре читай на нашем сайте.

В турнирной таблице команда Петракова занимает второе место. Отстает от Франции на четыре очка, но опережает Финляндию и Боснию на один и два балла соответственно. У соперников на одну игру меньше.

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Дата
12
ноября

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