"Медиа неправильно подали эту информацию" - Малиновский о конфликте с Петраковым

Полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский опроверг конфликт с наставником сборной Украины Александром Петраковым.
Тренер не вызвал футболиста на матчи сборной в октябре.
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"Возвращение в сборную? Ничего не изменилось, я всегда рад сюда приезжать. Это честь для каждого футболиста. У нас много качественных игроков, и для каждого приезд в сборную - это бонус и мотивация. Мы с Петраковым разговаривали на тему моего отсутствия. Медиа неправильно подали эту информацию. Были рабочие моменты, которые потом подавали и обсуждали. Ничего закрывать не нужно, все и так хорошо. У нас одна цель - выйти на Кубок мира. Это самое важное, а индивидуальные вопросы отходят на второй план" - сказал футболист в комментарии телеканалу "Футбол".
В последнем матче Украина сыграла вничью и Болгарией в контрольном матче.
Сборная Украины 16 ноября проведет матч отбора в Кубок мира против Боснии. Начало игры в 21:45. Отчет об игре читай на нашем сайте.
В турнирной таблице команда Петракова занимает второе место. Отстает от Франции на четыре очка, но опережает Финляндию и Боснию на один и два балла соответственно. У соперников на одну игру меньше.
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