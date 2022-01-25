Патрик может стать четвёртым. Все бразильские футболисты в истории сборной Украины

 
Ексклюзивы
1/5
Карта киевлянина: как получить до подорожания проезда
Карта киевлянина: как получить до подорожания проезда
Просмотров: 585
"Рея Брэдбери поставят на английском языке, а "Идиота" Достоевского перенесут в современность": режиссеры рассказали об ожидаемых премьерах 2022 года
"Рея Брэдбери поставят на английском языке, а "Идиота" Достоевского перенесут в современность": режиссеры рассказали об ожидаемых премьерах 2022 года
Просмотров: 207
"Позитива, кроме ПЦР-теста": как Зеленского поздравляли с днем ​​рождения
"Позитива, кроме ПЦР-теста": как Зеленского поздравляли с днем ​​рождения
1 Просмотров: 630
США доставили в Украину комплексы Javelin и готовят отправку вооружения для противовоздушной обороны - фото, видео (обновлено)
США доставили в Украину комплексы Javelin и готовят отправку вооружения для противовоздушной обороны - фото, видео (обновлено)
Просмотров: 3600
Веселые и активные: как нардепы работают после "зимних каникул" на фоне протестов ФЛП – фото и видео
Веселые и активные: как нардепы работают после "зимних каникул" на фоне протестов ФЛП – фото и видео
Просмотров: 4086
"Закон о воинском учете женщин – это взбучка для общества" – ветеран Юлия Микитенко
"Закон о воинском учете женщин – это взбучка для общества" – ветеран Юлия Микитенко
Просмотров: 774
"Дайте просто работать!": ФОПы пикетируют под Верховной Радой – центр Киева перекрыт
"Дайте просто работать!": ФОПы пикетируют под Верховной Радой – центр Киева перекрыт
1 Просмотров: 1116
Зеленский три года строит "Страну мечты". На кого делает ставку
Зеленский три года строит "Страну мечты". На кого делает ставку
Просмотров: 756
Государство дает почти 100 тыс. грн на открытие бизнеса – как получить
Государство дает почти 100 тыс. грн на открытие бизнеса – как получить
Просмотров: 612
"Зеленский не держит слово": второй год продолжается конкурс на главу САП
"Зеленский не держит слово": второй год продолжается конкурс на главу САП
Просмотров: 522
Фото
Все фото
6
5
6
5
4
В стиле ретро. Билодид ошеломила откровенной фотосессией
В стиле ретро. Билодид ошеломила откровенной фотосессией
Роскошная блондинка, любящая лошадей. Кто такая обладательница малого хрустального глобуса по биатлона Давидова
Роскошная блондинка, любящая лошадей. Кто такая обладательница малого хрустального глобуса по биатлона Давидова
Любила скорость. Появились подробности гибели жены футболиста в ДТП
Любила скорость. Появились подробности гибели жены футболиста в ДТП
В ДТП погибла жена украинского футболиста, подписавшего сегодня контракт с &quot;Зарей&quot;
В ДТП погибла жена украинского футболиста, подписавшего сегодня контракт с "Зарей"
Состоялся открытый Кубок Киевской области по фигурному катанию
Состоялся открытый Кубок Киевской области по фигурному катанию
Видео
Все видео
Бывший игрок "Динамо" забил красивый гол в Бразилии
Бывший игрок "Динамо" забил красивый гол в Бразилии
Победное сальто и промах с нескольких метров. Как Украина разгромила Сербию в футзале
Победное сальто и промах с нескольких метров. Как Украина разгромила Сербию в футзале
Первое поражение Конте. "Челси" победил "Тоттенхэм"
Первое поражение Конте. "Челси" победил "Тоттенхэм"
"Милан" и "Ювентус" не смогли выявить более сильного
"Милан" и "Ювентус" не смогли выявить более сильного
Игрок английского клуба забил ударом скорпиона
Игрок английского клуба забил ударом скорпиона
Интервью
1/5
"Если восстановите аптечку, купите набор сухпайков, - это не навредит и снизит панику" - психолог
"Если восстановите аптечку, купите набор сухпайков, - это не навредит и снизит панику" - психолог
Просмотров: 981
"Хочу быть мэром Киева": Роман Грищук об амбициях, работе и семье
"Хочу быть мэром Киева": Роман Грищук об амбициях, работе и семье
1 Просмотров: 1485
Перспективы Лунина, потенциальные трансферы Бущана и Ризныка: эксперт оценил украинских голкиперов
Перспективы Лунина, потенциальные трансферы Бущана и Ризныка: эксперт оценил украинских голкиперов
Просмотров: 774
Как Россия будет нападать на Украину с воздуха и земли: сценарии от военного эксперта
Как Россия будет нападать на Украину с воздуха и земли: сценарии от военного эксперта
Просмотров: 6318
"Планирование новой агрессии против Украины идет активными темпами" – американская эксперт Мелинда Гарринг
"Планирование новой агрессии против Украины идет активными темпами" – американская эксперт Мелинда Гарринг
Просмотров: 2232
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
24 января 2022
Просмотров: 810
Експерименти
– Реформа в шкільних їдальнях буде провальна, – каже знайома. Ведемо доньок на навчання після новорічних канікул. – Не уявляю, ...
среда, 26 января 2022 11:02

Патрик может стать четвёртым. Все бразильские футболисты в истории сборной Украины

  Комментировать

Накануне в СМИ появилась информация о том, что полузащитник "Шахтера" 30-летний Алан Патрик может получить украинское гражданство.

Это уже не первый случай, когда донецкий клуб хочет натурализовать бразильского футболиста. В чемпионате Украины действует лимит на легионеров, и "оранжево-черные" пытаются обойти его разнообразными методами.

Gazeta.ua предлагает вспомнить всех бразильских футболистов, натурализованных и сыгравших за национальную сборную Украины. Именно бразильских, поэтому Марко Девича из Сербии или Артема Милевского из Беларуси в списке не будет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сборная Украины определилась, где будет принимать соперников в матчах Лиги наций

Эдмар

Автор: ФК "Металлист 1925"
  Эдмар
Эдмар

41-летний Эдмар Галовский де Ласерда родился в штате Сан-Паулу. Начинал карьеру на родине, успел поиграть даже за трехкратного чемпиона страны "Интернасьонал".

В начале 2003 года перебрался в Украину и стал выступать за симферопольскую "Таврию". В 2007-м перешел в харьковский "Металлист", где провел восемь ярких сезонов. Сезон-2015/16 провел в "Днепре", после чего переехал в США. В 2017 году вернулся в Украину и поиграл за "Металлист 1925".

Эдмар получил украинский паспорт в 2011 году. И упрекнуть игрока в том, что он погнался за долларами, нельзя. Эдмар женился на украинке и до сих пор рассказывает, что именно наша страна дала ему все в жизни. Получал даже повестку в украинский военкомат.

Правда, натурализация помогла и "Металлисту", в котором в то время было много легионеров. Однако вызова в национальную сборную Эдмару никто не обещал.

И все же его вызвали. В нашей сборной Эдмар дебютировал в августе 2011 года в матче против Швеции. В общей сложности в желто-синей футболке провел 15 поединков. Последний - в октябре 2014-го против Северной Македонии. Забил один гол, отличившись в воротах Сан-Марино в сентябре 2013-го. Также на его счету три голевых передачи.

Эдмар, завершивший карьеру два года назад, открыл футбольное агентство в Бразилии. Также в его планах начать тренерскую деятельность в США.

Марлос

Автор: ФК "Шахтер"
  Марлос
Марлос

33-летний Марлос Ромеро Бонфим родился в штате Парана и в Бразилии выступал за "Коритибу" и "Сан-Паулу", после чего в начале 2012 года переехал в "Металлист", где сразу стал одним из лидеров команды.

Заметил талантливого бразильца "Шахтер". Летом 2014-го игрок за €8 млн сменил харьковский клуб на донецкий.

Украинское гражданство Марлос получил в сентябре 2017 года. И "Шахтер", и сам футболист уверяли, что смена гражданства произошла не из-за сборной. Однако были слухи, что игрок за такой шаг получил $1 млн. Донецкий клуб всячески отрицал эту информацию.

Дебютировал за сборную Украины Марлос буквально через несколько дней после получения паспорта. Премьерным для него стал матч против Косово. Объявил об окончании выступлений в сине-желтой футболке летом прошлого года. Последним поединком для него стала игра на Евро-2020 против Австрии. Всего за сборную отыграл 26 встреч, забил один гол (в ворота Литвы в сентябре 2019-го), отдал шесть результативных передач.

В настоящее время Марлос находится без клуба. Он стал свободным агентом 1 января. Ожидается, что продолжит карьеру в США, о чем сам сообщил в прессе, хотя название новой команды не уточнил.

Жуниор Мораес

Автор: ФК "Шахтер"
  Жуниор Мораес
Жуниор Мораес

На момент написания последним бразильским футболистом, получившим украинское гражданство, является скандально известный 34-летний Жуниор Мораес. Уроженец штата Сан-Паулу на родине поиграл за несколько команд, в том числе за "Сантос".

Транзитом через Молдову Жуниор в начале 2011 года попал в "Металлург". Однако в официальных играх за донецкий клуб так и не сыграл, а перебрался в софийский ЦСКА. В Болгарии Мораес провел один сезон, после чего вернулся в "Металлург".

Футболист много забивал, чем привлек внимание лидеров. В мае 2015-го перешел в "Динамо". В 2017 году киевляне отдавали игрока в аренду в китайский клуб "Тяньцзинь". Летом 2018-го Жуниор, несмотря на все заявления, перешел из "Динамо" в "Шахтер" как свободный агент, за что его до сих пор ненавидят поклонники киевской команды.

Гражданство Украины Мораес получил в марте 2019 года, хотя заявлял, что намерен зарекомендовать себя и попасть в сборную Бразилии. В некоторых СМИ снова были слухи, что футболист получит за свое решение компенсацию. К тому же "Шахтер" лишил еще одного игрока статуса легионера.

Дебютировал за сборную Украины в марте 2019-го в матче против Португалии. Впоследствии возник скандал, будто Жуниор не имел права играть за нашу национальную команду, однако УЕФА приняла сторону Украинской ассоциации футбола. Мораес провел за "сине-желтых" 11 матчей, забил один гол (в ворота Финляндии в марте прошлого года), отдал один ассист.

В последний раз в футболке сборной футболист выходил в марте 2021-го против Казахстана. Учитывая тяжелую травму и возраст игрока, он вряд ли получит вызов в национальную команду. Контракт Жуниора с "Шахтером" действует до 30 июня.

Алан Патрик

Автор: ФК "Шахтер"
  Алан Патрик
Алан Патрик

Пополнить этот список может 30-летний Алан Патрик. Уроженец штата Сан-Паулу. На родине начал карьеру в "Сантосе", откуда в 2011 году перебрался в "Шахтер".

Закрепиться в основном составе дончан в течение долгого времени не мог и трижды отправлялся в аренду в бразильские клубы.

Учитывая, что Алан играл за сборные Бразилии U-19 и U-20, вряд ли рассматривается его выступление за сборную Украины. Просто "Шахтеру" нужно уменьшить количество легионеров. Хотя, возможно, удастся как-то договориться и об этом нюансе, ведь за бразильские сборные Патрик выступал более 10 лет назад.

В свое время получить украинское гражданство предлагали еще двум футболистам "Шахтера" - Тайсону и Исмаили.

Первый в итоге получил вызов в сборную Бразилии, а второй отказался от предложения.

Автор: Ярослав Твардовский
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Читайте також
Сборная Украины определилась, где будет принимать соперников в матчах Лиги наций
Сборная Украины определилась, где будет принимать соперников в матчах Лиги наций Просмотров: 477
"Шевченко не имеет права возглавлять сборную Польши" - Цыганик
"Шевченко не имеет права возглавлять сборную Польши" - Цыганик Просмотров: 2898
Почему Шевченко не нужно возглавлять сборную Польши
Почему Шевченко не нужно возглавлять сборную Польши Просмотров: 990
Сборная Польши хочет натурализовать сына Шевченко
Сборная Польши хочет натурализовать сына Шевченко Просмотров: 4653
Сейчас вы читаете новость «Патрик может стать четвёртым. Все бразильские футболисты в истории сборной Украины». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
января

Два дня ждали помощи: в Черном море затонул теплоход

Самое читаемое
Пышногрудая велосипедистка завораживает соблазнительными кадрами в нижнем белье
Пышногрудая велосипедистка завораживает соблазнительными кадрами в нижнем белье
11
 Просмотров: 9432
В стиле ретро. Билодид ошеломила откровенной фотосессией
В стиле ретро. Билодид ошеломила откровенной фотосессией
6
 Просмотров: 8271
Кремль готовит молниеносное нападение на Киев - премьер Британии
Кремль готовит молниеносное нападение на Киев - премьер Британии Просмотров: 6012
Рада обратилась к миру из-за шантажа России - ОПЗЖ не дала ни одного голоса
Рада обратилась к миру из-за шантажа России - ОПЗЖ не дала ни одного голоса Просмотров: 5931
Сломанная челюсть побитые головы: в потасовке с нардепом Дмитруком 10 пострадавших
Сломанная челюсть побитые головы: в потасовке с нардепом Дмитруком 10 пострадавших Просмотров: 5463
Спорт
"Шахтер" готов выложить €10 млн за 16-летнего бразильца
"Шахтер" готов выложить €10 млн за 16-летнего бразильца Просмотров: 198
Суркис назвал сумму, за которую не хочет отпускать Супрягу
Суркис назвал сумму, за которую не хочет отпускать Супрягу Просмотров: 495
Сегодня украинцы стартуют на чемпионате Европы по биатлону
Сегодня украинцы стартуют на чемпионате Европы по биатлону Просмотров: 243
Бывший игрок "Динамо" забил красивый гол в Бразилии
Бывший игрок "Динамо" забил красивый гол в Бразилии
 Просмотров: 252
Почему Ребров должен был стать тренером Миколенко в "Эвертоне"
Почему Ребров должен был стать тренером Миколенко в "Эвертоне"
 Просмотров: 324
Больше всего комментируют
8
Третья страна забирает семьи своих дипломатов из Киева
8
Путин хочет, чтобы украинцы паниковали – Данилов
5
Большинство украинцев не хотят, чтобы Зеленский шел на второй срок
4
Экс-начальник ГУР: Российская агентура в Офисе президента грамотная
4
Почему всё больше стран бойкотируют Олимпиаду в Пекине
Голосов: 451
Голосование Главное спортивное событие года - финальная часть Кубка мира по футболу. Будет ли играть Украина?
  • 1) Да
  • 2) Нет
Просмотреть