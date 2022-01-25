Патрик может стать четвёртым. Все бразильские футболисты в истории сборной Украины

Накануне в СМИ появилась информация о том, что полузащитник "Шахтера" 30-летний Алан Патрик может получить украинское гражданство.

Это уже не первый случай, когда донецкий клуб хочет натурализовать бразильского футболиста. В чемпионате Украины действует лимит на легионеров, и "оранжево-черные" пытаются обойти его разнообразными методами.

Gazeta.ua предлагает вспомнить всех бразильских футболистов, натурализованных и сыгравших за национальную сборную Украины. Именно бразильских, поэтому Марко Девича из Сербии или Артема Милевского из Беларуси в списке не будет.

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Эдмар

Автор: ФК "Металлист 1925" Эдмар

41-летний Эдмар Галовский де Ласерда родился в штате Сан-Паулу. Начинал карьеру на родине, успел поиграть даже за трехкратного чемпиона страны "Интернасьонал".

В начале 2003 года перебрался в Украину и стал выступать за симферопольскую "Таврию". В 2007-м перешел в харьковский "Металлист", где провел восемь ярких сезонов. Сезон-2015/16 провел в "Днепре", после чего переехал в США. В 2017 году вернулся в Украину и поиграл за "Металлист 1925".

Эдмар получил украинский паспорт в 2011 году. И упрекнуть игрока в том, что он погнался за долларами, нельзя. Эдмар женился на украинке и до сих пор рассказывает, что именно наша страна дала ему все в жизни. Получал даже повестку в украинский военкомат.

Правда, натурализация помогла и "Металлисту", в котором в то время было много легионеров. Однако вызова в национальную сборную Эдмару никто не обещал.

И все же его вызвали. В нашей сборной Эдмар дебютировал в августе 2011 года в матче против Швеции. В общей сложности в желто-синей футболке провел 15 поединков. Последний - в октябре 2014-го против Северной Македонии. Забил один гол, отличившись в воротах Сан-Марино в сентябре 2013-го. Также на его счету три голевых передачи.

Эдмар, завершивший карьеру два года назад, открыл футбольное агентство в Бразилии. Также в его планах начать тренерскую деятельность в США.

Марлос

Автор: ФК "Шахтер" Марлос

33-летний Марлос Ромеро Бонфим родился в штате Парана и в Бразилии выступал за "Коритибу" и "Сан-Паулу", после чего в начале 2012 года переехал в "Металлист", где сразу стал одним из лидеров команды.

Заметил талантливого бразильца "Шахтер". Летом 2014-го игрок за €8 млн сменил харьковский клуб на донецкий.

Украинское гражданство Марлос получил в сентябре 2017 года. И "Шахтер", и сам футболист уверяли, что смена гражданства произошла не из-за сборной. Однако были слухи, что игрок за такой шаг получил $1 млн. Донецкий клуб всячески отрицал эту информацию.

Дебютировал за сборную Украины Марлос буквально через несколько дней после получения паспорта. Премьерным для него стал матч против Косово. Объявил об окончании выступлений в сине-желтой футболке летом прошлого года. Последним поединком для него стала игра на Евро-2020 против Австрии. Всего за сборную отыграл 26 встреч, забил один гол (в ворота Литвы в сентябре 2019-го), отдал шесть результативных передач.

В настоящее время Марлос находится без клуба. Он стал свободным агентом 1 января. Ожидается, что продолжит карьеру в США, о чем сам сообщил в прессе, хотя название новой команды не уточнил.

Жуниор Мораес

Автор: ФК "Шахтер" Жуниор Мораес

На момент написания последним бразильским футболистом, получившим украинское гражданство, является скандально известный 34-летний Жуниор Мораес. Уроженец штата Сан-Паулу на родине поиграл за несколько команд, в том числе за "Сантос".

Транзитом через Молдову Жуниор в начале 2011 года попал в "Металлург". Однако в официальных играх за донецкий клуб так и не сыграл, а перебрался в софийский ЦСКА. В Болгарии Мораес провел один сезон, после чего вернулся в "Металлург".

Футболист много забивал, чем привлек внимание лидеров. В мае 2015-го перешел в "Динамо". В 2017 году киевляне отдавали игрока в аренду в китайский клуб "Тяньцзинь". Летом 2018-го Жуниор, несмотря на все заявления, перешел из "Динамо" в "Шахтер" как свободный агент, за что его до сих пор ненавидят поклонники киевской команды.

Гражданство Украины Мораес получил в марте 2019 года, хотя заявлял, что намерен зарекомендовать себя и попасть в сборную Бразилии. В некоторых СМИ снова были слухи, что футболист получит за свое решение компенсацию. К тому же "Шахтер" лишил еще одного игрока статуса легионера.

Дебютировал за сборную Украины в марте 2019-го в матче против Португалии. Впоследствии возник скандал, будто Жуниор не имел права играть за нашу национальную команду, однако УЕФА приняла сторону Украинской ассоциации футбола. Мораес провел за "сине-желтых" 11 матчей, забил один гол (в ворота Финляндии в марте прошлого года), отдал один ассист.

В последний раз в футболке сборной футболист выходил в марте 2021-го против Казахстана. Учитывая тяжелую травму и возраст игрока, он вряд ли получит вызов в национальную команду. Контракт Жуниора с "Шахтером" действует до 30 июня.

Алан Патрик

Автор: ФК "Шахтер" Алан Патрик

Пополнить этот список может 30-летний Алан Патрик. Уроженец штата Сан-Паулу. На родине начал карьеру в "Сантосе", откуда в 2011 году перебрался в "Шахтер".

Закрепиться в основном составе дончан в течение долгого времени не мог и трижды отправлялся в аренду в бразильские клубы.

Учитывая, что Алан играл за сборные Бразилии U-19 и U-20, вряд ли рассматривается его выступление за сборную Украины. Просто "Шахтеру" нужно уменьшить количество легионеров. Хотя, возможно, удастся как-то договориться и об этом нюансе, ведь за бразильские сборные Патрик выступал более 10 лет назад.

В свое время получить украинское гражданство предлагали еще двум футболистам "Шахтера" - Тайсону и Исмаили. Первый в итоге получил вызов в сборную Бразилии, а второй отказался от предложения.