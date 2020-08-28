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пятница, 28 августа 2020 18:53

Отец Месси рассказал, где его сын хочет продолжить карьеру

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Отец Месси рассказал, где его сын хочет продолжить карьеру
Лионель Месси близок к переходу в АПЛ. Фото: Reuters

Капитан "Барселоны" Лионель Месси хочет продолжить свою карьеру в "Манчестер Сити".

Спортивный директор "ПСЖ" Леонардо имел телефонный разговор с Хорхе Месси, отцом форварда "Барселоны", сообщает L'Equipe.

Менеджер парижан хотел узнать подробности ситуации с возможным трансфером игрока и сообщить, что парижане заинтересованы в трансфере нападающего.

Хорхе Месси сообщил Леонардо, его сын уже решил перейти в "Манчестер Сити".

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Лионель Месси настроен покинуть "Барселону" после того, как команда в прошлом сезоне не завоевала ни одного трофея.

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Дата
28
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