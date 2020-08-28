Отец Месси рассказал, где его сын хочет продолжить карьеру

Лионель Месси близок к переходу в АПЛ. Фото: Reuters

Капитан "Барселоны" Лионель Месси хочет продолжить свою карьеру в "Манчестер Сити".

Спортивный директор "ПСЖ" Леонардо имел телефонный разговор с Хорхе Месси, отцом форварда "Барселоны", сообщает L'Equipe.

Менеджер парижан хотел узнать подробности ситуации с возможным трансфером игрока и сообщить, что парижане заинтересованы в трансфере нападающего.

Хорхе Месси сообщил Леонардо, его сын уже решил перейти в "Манчестер Сити".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Манчестер Сити" предложил "Барселоне" за Месси €100 млн и 3 игроков

Лионель Месси настроен покинуть "Барселону" после того, как команда в прошлом сезоне не завоевала ни одного трофея.