Отец Лопеса прокомментировал бой Ломаченко

Теофимо Лопес из сыном. Фото: Boxing News

Теофимо Лопес-старший, отец и тренер абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО) прокомментировал победу бывшего чемпиона мира в трех весовых категориях Василия Ломаченко (15-2, 11 КО) над японским легковесом Масайоши Накатани (19-2, 13 КО).

"Восхитительная работа. Я всем говорил неделю назад, что Накатани слишком высокий, длинный, медленный. Я был уверен, что Ломаченко сможет быть на шаг впереди, сумеет воспользоваться этим и победить, что и случилось. Я говорил, что он остановит Накатани. Мы получили отличный бой.

Мой сын дерется 14 августа против Камбососа. У нас есть контракт с Top Rank на следующий бой в декабре в "Мэдисон сквер гарден". Я не против реванша, я хочу этого. Но это зависит от моего сына, как он себя чувствует. Он может перейти в первый полусредний вес, Ломаченко туда не пойдет.

Сегодня Ломаченко был хорош, но бой против моего сына показал, что он не может выступать в первом полусреднем весе, как мне кажется. Мы можем провести бой в легком весе, причем в этом году. Думаю, у Теофимо осталось два боя в легком весе. Я вижу, что он проведет бой против Камбососа и против Ломаченко в декабре", – сказал Лопес-старший.

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Ломаченко и Лопес дрались в октябре прошлого года. Все судьи отдали победу Лопесу по очках. С тех пор Ломаченко не устает говорить о реванше.