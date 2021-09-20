Отец Лопеса назвал Ломаченко лучшим бойцом в мире

Василий Ломаченко проиграл Теофимо Лопесу три чемпионских пояса. Фото: BoxingScene

Отец и тренер абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса похвалил украинца Василия Ломаченко.

Теофимо Лопес-старший считает, что в последнем бою Ломаченко не оставил шансов сопернику японцу Масайоши Накатани.

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"Ломаченко - лучший боец ​​в мире. Я говорил, что он уничтожит Накатани и нокаутирует его в седьмом раунде. Знаете, почему я так сказал? Потому что Накатани уже был на пенсии. Его отправил туда мой сын. Он положил его в больницу на год и семь месяцев, потому что мы полностью сломали ему глазницу и у него было повреждение мозга.

Накатани ушел из бокса, а затем вернулся. Феликс Вердехо дважды его уронил, потому что он боялся пропустить удар. Но когда Накатани увидел, что проигрывает бой, сказал: "Да пошло оно все", вышел и нокаутировал Вердехо. Отдаю ему должное. Но я знал, что Лома его уничтожит ", - сказал Лопес в комментарии Fightnews

В июне 2021 года Ломаченко победил Накатани техническим нокаутом в девятом раунде. В ноябре 2020-го украинский боксер проиграл бой за звание абсолютного чемпиона мира Теофимо Лопесу решением судей. В конце года Ломаченко сразится против американца Ричарда Комми.