Ломаченко стал лучшим украинским боксером по версии "DB Awards"

В номинации "Лучший тренер полугодие" назван Вячеслава Сенченко. Фото: fightnews.info

Василия Ломаченко избран лучшим боксером первого полугодия-2021 Украина по версии "DB Awards". Об этом сообщается на странице сообщества "Lucky Punch.net" в Facebook.

Первая украинская боксерская премия "Dream Bigger Boxing Awards" назвала победителя в номинации "Лучший боксер первого полугодия 2021". Им стал Василий Ломаченко, вернулся в ринг в июне, победив японца Масаеши Накатани.

Стоит отметить, что в номинации "Лучший тренер полугодие" назван Вячеслава Сенченко, а открытие полугодие - Богдан Штонда.

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Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес не собирается проводить реванш с украинцем Василием Ломаченко.