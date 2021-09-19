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воскресенье, 19 сентября 2021 03:56

Ломаченко стал лучшим украинским боксером по версии "DB Awards"

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Ломаченко стал лучшим украинским боксером по версии &quot;DB Awards&quot;
В номинации "Лучший тренер полугодие" назван Вячеслава Сенченко. Фото: fightnews.info

Василия Ломаченко избран лучшим боксером первого полугодия-2021 Украина по версии "DB Awards". Об этом сообщается на странице сообщества "Lucky Punch.net" в Facebook.

Первая украинская боксерская премия "Dream Bigger Boxing Awards" назвала победителя в номинации "Лучший боксер первого полугодия 2021". Им стал Василий Ломаченко, вернулся в ринг в июне, победив японца Масаеши Накатани.

Стоит отметить, что в номинации "Лучший тренер полугодие" назван Вячеслава Сенченко, а открытие полугодие - Богдан Штонда.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ломаченко нокаутировал Накатани

Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес не собирается проводить реванш с украинцем Василием Ломаченко.

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