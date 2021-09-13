Лопес не собирается больше драться с Ломаченко

Теофимо Лопес победил Василия Ломаченко решение судей. Фото: Trboxing

Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес не собирается проводить реванш с украинцем Василием Ломаченко.

Для американского боксера Ломаченко - пройденный этап в карьере.

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"В поединке с Ломаченко нет никакого смысла. Я думаю, что нужно двигаться дальше. Вся суть в том, чтобы идти вперед. Все происходит не просто так. Это действительно так и есть. Я побил парня, которого все считали лидером дивизиона. Когда страсти в бою обострились, он отступил. Так что главное - продолжать двигаться вперед ", - сказал Лопес в комментарии BoxingScene.

В октябре 2020-го Лопес победил Ломаченко единогласным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в легком весе. В следующем поединке 4 октября Теофимо встретится с Джорджем Камбососом. Следующим соперником украинца будет Ричард Комми.