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понедельник, 13 сентября 2021 12:32

Лопес не собирается больше драться с Ломаченко

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Лопес не собирается больше драться с Ломаченко
Теофимо Лопес победил Василия Ломаченко решение судей. Фото: Trboxing

Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес не собирается проводить реванш с украинцем Василием Ломаченко.

Для американского боксера Ломаченко - пройденный этап в карьере.

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"В поединке с Ломаченко нет никакого смысла. Я думаю, что нужно двигаться дальше. Вся суть в том, чтобы идти вперед. Все происходит не просто так. Это действительно так и есть. Я побил парня, которого все считали лидером дивизиона. Когда страсти в бою обострились, он отступил. Так что главное - продолжать двигаться вперед ", - сказал Лопес в комментарии BoxingScene.

В октябре 2020-го Лопес победил Ломаченко единогласным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в легком весе.

В следующем поединке 4 октября Теофимо встретится с Джорджем Камбососом. Следующим соперником украинца будет Ричард Комми.

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