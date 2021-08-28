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суббота, 28 августа 2021 11:09

Названа дата возвращения Ломаченко

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Руководитель промоутерской компании Top Rank, промоутер бывшего чемпиона мира в трех весовых категориях Василия Ломаченко Боб Арум 28 июля 2021 года рассказал в интервью World Boxing News о планах некоторых звезд его компании.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лопес будет избегать повторного боя против Ломаченко

Арум сообщил, что есть хорошие шансы на то, что Василий Ломаченко возглавит боксерский турнир, который состоится 11 декабря на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке, США. В этом интервью американский промоутер не сказал ни слова о том, с кем может встретиться украинец.

Позже Арум назвал двух наиболее вероятных претендентов на бой с Ломаченко - это бывший чемпион IBF в легком весе, 34-летний Ричард Комми из Ганы и 22-летний американец Девин Гейни - обладатель титула WBC в легком весе. В декабре 2019-го Комми проиграл титул американцу Теофимо Лопесу-младшему - техническим нокаутом во 2 раунде. Он является наиболее вероятным следующим соперником Ломаченко.

В случае победы украинца 11 декабря он, вероятно, может получить право на матч-реванш с Лопесом-младшим, которому проиграл в октябре прошлого года в бою за звание абсолютного чемпиона мира. Но Лопес-младший перед тем должен защитить свои титулы в бою с австралийцем Джорджем Камбососом-младшим. Повторный бой Ломаченко с Лопесом-младшим может состояться в начале весны следующего года.

Повторный бой Ломаченко с Лопесом-младшим может состояться в начале весны следующего года

Предыдущий свой бой Василий Ломаченко провел 26 июня этого года и в зрелищном стиле победил японца Масайоши Накатани - техническим нокаутом в 9 раунде. Это был первый поединок украинца после поражения от Теофимо Лопеса-младшего.

Василий Ломаченко выступает среди профессионалов с октября 2013 года. За это время провел 17 поединков - имеет 15 побед, 11 нокаутов и два поражения.

Автор: Василий Танкевич
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Дата
28
августа

Названа дата возвращения Ломаченко

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