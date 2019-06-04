Отец Энтони Джошуа хотел отменить бой сына

Автор: worldboxingnews.net Отец британского экс-чемпиона Энтони Джошуа Роберт пытался уговорить сына отложить бой с мексиканцем Энди Руисом

Отец британского экс-чемпиона Энтони Джошуа Роберт пытался уговорить сына отложить бой с мексиканцем Энди Руисом.

Об этом сообщает World Boxing News.

Во время одного из подготовительных спаррингов Джошуа был отправлен на канвас. Партнером британца стал 28-летний американский супертяж Джоуи Давейко.

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Боксер из США своими габаритами очень похож на Руиса. поэтому когда он отправил Энтони в нокдаун, Роберт Джошуа стал требовать отмены боя с Руисом.

Однако сам Энтони ответил отказом, сказав, что в ринг выходит он, а не кто-то другой.

Прошлой ночью на легендарной арене "Madison Square Garden" в Нью-Йорке произошла одна из самых громких сенсаций последних десятилетий в боксе. 29-летний американец мексиканского происхождения Энди Руиз-младший в седьмом раунде победил техническим нокаутом своего британского ровесника Энтони Джошуа, по ходу четыре раза отправляя того в нокдаун.